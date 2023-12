La Nutella vegan diventerà realtà

Una interessante aggiunta a quella che è, numeri alla mano, la regola più democratica di sempre – la Nutella piace a tutti. L’iconica crema spalmabile di casa Ferrero corre verso una versione vegana, o in altre parole priva di ingredienti a origine animale (la ricetta originale, come avrete potuto certamente intuire, ha il latte), tanto che il Gruppo di Alba avrebbe già depositato il marchio “Nutella Plant Based” presso l’Ufficio Italiano Brevetti (o UIBM, per gli amici) del Ministero Made in Italy all’inizio del mese in corso.

Una piccola grande rivoluzione che permette alla Ferrero di spalmare la Nutella (il gioco di parole, capirete bene, è d’obbligo) verso un’utenza davvero completa, comprendendo di fatto anche chi si asteneva dal suo consumo per ragioni di dieta – ossia chi, in altre parole, seguiva un più rigido regime alimentare esclusivamente composto di prodotti vegetali – o di allergia – al latte, beninteso. Rimarranno esclusi i puritani del peccato di gola.

Nutella vegan all’orizzonte: le dichiarazioni di Ferrero

La Nutella vegan fa dunque capolino nel futuro di Ferrero, anche se a onore del vero non è al momento chiaro se si tratta di un futuro relativamente immediato o se ci toccherà aspettare un poco di più. L’azienda piemontese, tanto per intenderci, non ha lasciato trapelare nulla che possa essere ricondotto a una potenziale data di uscita, salvo invitare alla cautela con un timido comunicato stampa.

“In Ferrero ricerchiamo costantemente ed esploriamo opportunità all’interno delle nuove tendenze alimentari, per rispondere alle esigenze e alle aspettative dei nostri consumatori” ha spiegato l’azienda in una nota riportata da La Voce di Alba. “La registrazione di un marchio non conferma di per sé il lancio di un prodotto”.

Meglio stringere un poco le briglie dell’entusiasmo, insomma, e pazientare almeno fino all’anno nuovo per poi leggere di notizie più tangibili. Nel frattempo, in ogni caso, nulla ci vieta di cominciare a intrattenerci con i pochi dettagli lasciati trapelare dalla stessa Ferrero, come i materiali presentati che ritraggono il vaso – o perlomeno un prototipo – di Nutella vegan.

Più snello e spigoloso del suo tradizionale collega, il vasetto di Nutella vegan conserverebbe il design minimalista che ha reso il marchio una forza globale – ossia la scritta in stampatello minuscolo con la “n” in nero e il resto della scritta in rosso, stagliato su di un campo bianco. Non dovrebbero poi mancare una serie di elementi che rimandano al vegetale, – notiamo una banda verde chiaro che attraversa la parte bassa dell’etichetta – così da renderla immediatamente riconoscibile e distinta da quella classica.