La pizza preferita di Lionel Messi ci lascia senza parole

di Manuela Chimera 17 Settembre 2023

Capita che una domenica mattina, ancora mezzo assonnato dalla maratona di One Piece della sera prima e dalla potatura degli alberi mattutina del vicino di casa, ti imbatti nella pizza preferita di Lionel Messi. Le dai uno sguardo superficiale e dici “Vabbè, è una classica pizza svuota frigo”, di quelle dove non sai cosa preparare la sera e allora ti bendi e peschi alla cieca dal frigo tutto ciò che di commestibile è sopravvissuto e lo butti sopra la base. Ma poi leggi e controlli bene e scopri che è stata una pizzeria a prepararla. Tutto in regola ci sembra, no?

La pizza preferita di Lionel Messi annoverata nei mappazzoni delle pizze

Cioè, il fatto è che c’è stata dell’intenzionalità nel fare una pizza del genere. L’account social della pizzeria in questione, Banchero Miami (since 1932, pensa un po’, come ci dice la scatola della suddetta pizza), ha pubblicato una Storia dove fa vedere un post pubblicato da Leo Messi che ringrazia Banchero Miami per la “pizza di Leo Messi”. Ora, non è dato sapere se questa sia veramente la pizza preferita o se sia una “preferita” di facciata. Un po’ come i cantanti che quando salgono sul palco di una determinata città dichiarano sempre che quella è la loro città preferita e che la amano tantissimo.

Il punto non è tanto se a Leo Messi piaccia davvero questa pizza, se non ne abbia mai mangiata una vera o altro. Il punto è come è stata assemblata. E uno ci prova a sdoganare la pizza con l’ananas, va bene la pizza scherzosa con l’anguria, le pizze gourmet con questo e quello, pure la pizza col granchio blu ora dobbiamo sorbirci.

LEGGI ANCHE Leo Messi nei guai con la criminalità organizzata: spari contro il supermercato della moglie

Ma in questo caso la composizione lascia alquanto perplessi. Si parte da una base sottile (e va bene, c’è a chi piace la pizza con base spessa e chi sottile), ma non credete che abbia un colorino decisamente troppo pallido? Quasi crudo? Forse toccava lasciarla in forno qualche istante in più.

Si procede poi sopra con una distesa infinita di pomodori tagliati a fette. Già, non salsa di pomodori, non pomodorini di Pachino a pezzettini, ma proprio larghe fette di pomodoro accatastate l’una sull’altra. Immaginate il classico contorno con fette di pomodoro condite con olio, sale e un pizzico di origano: ecco adesso prendete questo contorno e schiaffatelo sopra la base, la pizza è fatta.

Per dare un po’ di colore ecco che sopra vengono messo n. 8 olive verdi qualche anello di cipolla, che un po’ di cipolla non la si nega a nessuno. Annegata in questo mare di pomodoro, poi, spunta fuori anche qualche timido pezzettino di formaggio. Ed è pronta!

Le varie testate giornalistiche italiane hanno poi ripreso la notizia. E non sono mancati i Commenti esilaranti di cui vi forniamo un assaggio (no, non della pizza, non siamo così cattivi di primo mattino):

“Praticamente se faccio l’insalata di pomodori, cipolla, olive e cubetti di formaggio e la mangio con una piadina, ho lo stesso risultato”

“Il mio falegname con 20 mila lire la fa meglio”

“Arrestate il pizzaiolo”

“è come film di orore”

“Doveva pur avere dei difetti…”

“Bello sto frisbee, dove si compra?”

“Toglietegli i palloni d’oro “

Qui potete vedere il video della pizza in questione: