La pizzeria preferita di Antonio Conte a Napoli non è quella che tutti si aspettavano

A Napoli non si giocano derby, ma Antonio Conte ha già una pizzeria preferita. Un piccolo spoiler: sulla pizza non c'è il suo nome sopra.

Napoli non è come Torino, Milano o Londra. Nella città partenopea non si giocano derby, o almeno non nel pallone. Qui. piuttosto, c’è la sfida a colpi di tonda, di lievitati discoidali. Di pizza, insomma; e a tutti gli uomini è chiesto di scegliere. Specialmente se si è Antonio Conte, l’uomo a cui la città ha affidato le proprie speranze dopo gli spettri dello scorso anno.

Ci piace immaginare, che d’altro canto è pressoché scontato, che ci sia un certo pizzaiolo con occhiali dalla montatura spessa e una abbondante scorta di ananas in dispensa che non vede l’ora di condividere con il nostro protagonista (e con il mondo tutto: a che serve tenere sempre lucida la vetrina dei social, altrimenti?) una pizza con il suo nome sopra. Conte, però, ha scelto altro.

Qual è la pizzeria preferita dell’allenatore del Napoli?

Niente Sorbillo, a quanto pare (anche perché, se così non fosse, siamo certi che ce lo farebbe sapere quanto prima – a noi e a tutti gli altri, come accennato). Antonio Conte preferisce evidentemente 50 Kalò, la creatura di Ciro Salvo che appena una manciata di mesi fa ha festeggiato un bis con una nuova apertura, carica di novità, sempre in quel di Napoli.

E badate bene – le preferenze del mister non sono un segreto, o comunque non sembrano più esserlo. Non più, almeno. La visita più recente dell’allenatore del Napoli risale alle ultimissime ore, come si può intuire dall’ultimissimo post pubblicato su Instagram dal profilo ufficiale della pizzeria, in cui Conte appare in compagnia di Salvo. “Nella sede storica di Piazza Sannazaro è tornato a trovarci l’allenatore azzurro”, si legge nella didascalia. Ma attenzione: non è la prima volta.

Tocca fare un salto nella macchina del tempo e atterrare ai primi di agosto: “Il nuovo allenatore del Napoli, Antonio Conte, nella sede storica di Piazza Sannazaro!” recita questa volta la didascalia. Squadra che vince non si cambia, insomma.