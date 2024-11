La Playstation 5 diventa un fornetto scalda pizza grazie a un nuovo accessorio

Avete dimenticato la pizza durante una sessione di gioco e ora è fredda e dura come cartone? Pizza Hut ha la soluzione per voi: vi serve solo una Playstation 5.

Ci rendiamo conto che a leggere di console che scaldano pizza o chissà che altro i nostri lettori più nerdacchioni potrebbero sogghignare: le premesse non sembrano buone, insomma. In questo caso, però, non si tratta di un difetto di raffreddamento della Playstation 5, ma di una “cortesia” di Pizza Hut.

La questione è tanto semplice da essere letterale. Trattasi di un accessorio decisamente pratico che permette di tenere al caldo la pizza durante la sessioni di gioco. Che d’altronde si sa, la pizza – specie quella “dimenticata” aperta, che mettere in pausa è un lusso di pochi – è componente fondamentale e necessaria della dieta di ogni giocatore che si rispetti.

Ma come funziona? E quanto costa?

Il nome è tutto un programma: l’invenzione di casa Pizza Hut si chiama PIZZAWRMR, che sta per “Pizza Warmer” o ancora per il più che eloquente “scaldapizza”. Al suo annuncio, ci fanno sapere i colleghi di Multiplayer.it, c’è chi ha pensato che si trattasse di una burla, di un modo per generare traffico nelle praterie internettiane e centrare quell’obiettivo a cui tutti, aziende e privati, puntano quando si rivolgono alla vetrina dei social: far parlare di sé.

Ebbene, ci sono riusciti. Lo scaldapizza per PS5 svolge il suo – importantissimo – compito sfruttando il calore generato dalla console mentre questa è in funzione; ma in maniera forse più interessante è bene notare che si tratta di un accessorio del tutto gratuito e realizzabile con una qualsiasi stampante 3D.

Ve la facciamo semplice: si tratta di un contenitore con coperchio da appoggiare sopra la PS5 e che si fissa agganciato alla parte posteriore della console. Le istruzioni dell’azienda produttrice parlano chiaro: “Dopo averlo assemblato e fissato alla console, utilizzare un vassoio di alluminio di 34x23x2,5 cm all’interno” si legge. “Non collocare la pizza direttamente sulla plastica. Un vassoio di alluminio può essere facilmente reperito in un negozio locale o online.” La precisione non è mai troppa, immaginiamo.

E poi? Beh, poi basta accendere la Playstation e cominciare a giocare: “Avviare il gioco per riscaldarlo, posizionare le fette di pizza nel vassoio, chiudere il coperchio e gustare!”. E non è tutto, c’è anche spazio per un ultimo consiglio operativo: “Per ottenere i migliori risultati, si consiglia di mettere le fette di pizza di Pizza Hut”. Chissà che sinergia con la sedia da gaming con porta hamburger creata da McDonald’s.