La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi: “Addio? Ancora nulla di ufficiale, e non c’entra Salvini”

Continua la telenovela Elisa Isoardi-La Prova del Cuoco. Anche se ancora da Rai non sono arrivate notizie ufficiali sulla chiusura dal programma – ma nemmeno smentite – la conduttrice si toglie qualche sassolino dalla scarpa, soprattutto rivolgendosi a chi pensa che il suo possibile addio allo show sia in qualche modo legato alla sua relazione con Matteo Salvini.

“Questa è una cattiveria, un modo per portarmi dentro una realtà che non mi appartiene – racconta Elisa Isoardi a Il Fatto Quotidiano in merito alle voci su un possibile addio allo show cooking di Rai Uno -. Finora non c’è nulla di ufficiale da parte della Rai”.

E sulla relazione con Salvini, la conduttrice sottolinea che questa è arrivata anni dopo la sua conduzione a La Prova del Cuoco, che guidava già nel 2009. “È stato tutto così trasparente, sincero, senza un filo di strumentalizzazione da parte mia. Storia nata per amore e chiusa quando il sentimento è andato declinando”.

Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, il programma La Prova del Cuoco starebbe per chiudere definitivamente i battenti, dopo 20 anni dal suo esordio. Al suo posto, nella fascia oraria di mezzogiorno, potrebbe tornare Antonella Clerici con un nuovo programma costruito ad hoc per lei.