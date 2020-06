La Prova del Cuoco chiude e Antonella Clerici potrebbe avere un nuovo programma

Dopo 20 anni di onorato servizio, il cooking show forse più popolare d’Italia chiude i battenti definitivamente: La Prova del Cuoco va in pensione. E se Elisa Isoardi saluterà i telespettatori della fascia di mezzogiorno, al suo posto potrebbe tornare Antonella Clerici con un nuovo programma costruito su misura per lei.

Ancora la conferma non è arrivata dai piani alti Rai, anche se ormai la voce di corridoio si fa sempre più forte e concreta secondo Il Corriere della Sera, che riporta l’indiscrezione. Sembrerebbe manchi solo l’ufficialità, a questo punto.

Ma gli “incroci” Clerici-Isoardi sono cominciati ormai già 12 anni fa, quando la presentatrice de La Prova del Cuoco lasciò temporaneamente il programma per gravidanza, dal 2008 al 2010, e non senza polemiche: la Isoardi avrebbe dovuto lasciare il timone delle show prima, ma il direttore Rai di allora preferì continuare a puntare sulla showgirl cuneese. Poi il ritorno della presentatrice milanese, fino al 2018, quando lascia definitivamente, dopo 18 anni di conduzione, per passare il testimone ad Elisa Isoardi.

Pochi mesi dopo l’insediamento (“stabile”, questa volta) della Isoardi, Antonella Clerici rivelò alla rivista “TV Sorrisi e Canzoni” che il drastico calo di ascolti stava affossando il programma:

“Non è fisiologico – dichiarò la Clerici -. Dipende da una gestione sbagliata. A prescindere da chi lo conduce, questo è un programma che vive di dettagli. È stato un errore cambiarlo totalmente, eliminando tutti i volti a cui gli spettatori erano affezionati”.

Parole a cui la Isoardi rispose a tono, tramite i social: “Abbiamo chiamato TUTTI i cuochi delle scorse edizioni perché non è mia abitudine lasciare a casa le persone che hanno contribuito al successo di un programma […] Farò insegnamento della dichiarazione fatta da Antonella Clerici all’autorevole rivista televisiva TV Sorrisi e Canzoni (domani in edicola) in quanto consulente con tanto di firma in testa del programma la Prova del Cuoco. Non cambio l’idea che ho di lei, per me rimane una maestra, una grande conduttrice. Un abbraccio ”.

Due anni dopo, molto probabilmente a (ri)prendersi la fascia di mezzogiorno sarà Antonella Clerici, con un programma che potrebbe chiamarsi – scrive Il Corriere della Sera – “La case nel bosco”, e sarebbe firmato Stand by me.