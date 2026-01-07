La prova della prossima puntata di Masterchef durerà una notte intera (e non è la prima volta)

Torna domani, giovedì 8 gennaio, Masterchef Italia (su Sky e in streming su NOW) con una nuova puntata di una Masterclass che – diciamolo – al momento non è che stia facendo faville, ma chi vivrà vedrà, magari questo gruppetto è in grado di tirare fuori l’arma segreta dal cilindro e stupirci tutti quanti.

Al netto di Matteo Lee, al momento non abbiamo visto grandi fenomeni, ma la narrazione del cooking show più seguito d’Italia è sempre pronta ai colpi di scena e ai ribaltamenti delle situazioni.

Nel frattempo, attendiamo la nuova puntata, la prima non festiva, come un ritorno alla routine anche televisiva. Non che ci mancasse, tutto sommato, ché dopotutto in ferie non si sta così male. Ecco cosa sappiamo di quel che succederà domani nella Masterclass.

La nuova puntata di Masterchef Italia

Si comincerà da una Mystery Box non facilissima (era ora!) con l’obbligo per gli aspiranti chef di cucinare un piatto cuocendo l’ingrediente principale in crosta di argilla, una particolare tecnica di cottura che protegge gli alimenti dal calore diretto, rendendoli fragranti fuori e morbidi all’interno.

Per la Prova in Esterna si arriverà in Piemonte, rendendo omaggio alla salsiccia di Bra (che adoriamo così tanto da averne provate un bel po’). Come da tradizione, la metà della brigata che non riuscirà a valorizzarla al meglio dovrà affrontare un Pressure Test che trasporterà tutti in Messico con i celebri tacos. Ma la vera prova regina della serata sarà l’Invention Test, questa volta in versione overnight.

L’Invention Test notturno

Non è la prima volta che Masterchef organizza un Invention Test che dura tutta la notte. Era infatti già successo nell’ottava puntata della tredicesima stagione (era il 2024, e sì, abbiamo ottima memoria), quando protagonista era stata la pizza romana. In quell’occasione i concorrenti avevano dovuto preparare un impasto da far lievitare per tutta la notte, seguiti e accompagnati nell’impresa da Pierluigi Roscioli.

A guidarli in questa seconda prova in notturna sarà invece Bruno Barbieri, che spiegherà alla classe i suoi segreti per la marinatura. Come è ovvio, la preparazione sarà rapidissima ma poi l’attesa andrà avanti per ore, con la speranza di trovare, al mattino, carni saporite e aromatizzate come si era immaginato.

Vedremo se sarà un successo, e se avremo qualcosa da imparare anche noi sulla marinatura.