Masterchef Italia 15: i TOP e i FLOP della puntata di Capodanno

A sorpresa, come in uno gnocco ripieno, si scopre che pure Matteo Lee è vulnerabile, e che Iolanda è una patana. Tutti i momenti migliori (e quelli peggiori) della nuova puntata di Masterchef Italia.

E così, con Iolanda che canta pepepepepepeBrigitteBardòBardò, arriva pure la puntata di Capodanno di Masterchef Italia 15, e meno male che le feste comandate sono quasi finite perché non ho capito cosa ho fatto di male io per passarle tutte così sul divano a vedere gente cucinare proprio quando sono in totale hangover di cibo. E a proposito, Last Minute Market, non è che vuoi venire a prendere gli avanzi dei miei cenoni (sì, anche io ho comprato troppi panettoni), ché non è posso andare avanti a toast di panettone fino a Carnevale?

TOP

Dieci, Nove, Otto

Vi avrà avvisato Facebook dell’utilissima cosa che se iniziate a vedere Forrest Gump esattamente alle 22:38:57, potrete festeggiare la mezzanotte insieme al Tenente Dan (e con lo stesso entusiasmo!). Però, noi vi diciamo pure che se iniziate a vedere Masterchef alle 23.40, allora a scandire il countdown verso la mezzanotte sarà Antonino Cannavacciuolo, che sinceramente è un paio di spanne sopra alla coppia Marco Liorni & Cristiano Malgioglio.

Chiara Pavan

A parte che mia figlia ha iniziato a fare l’imitazione di Chiara Pavan (che abbiamo già detto quanto adoriamo) con la faccia arcigna e mi fa scassare dal ridere, credo che stanotte più che i Demogorgoni di Stranger Things mi sognerò la sua espressione cattivissima che dice: ASSAGGIALI!

Un mondo libero

A quanto pare, l’unico modo per salvare il mondo è sbarazzarsi dei cinghiali. Almeno, secondo la Masterclass di quest’anno, che al grido di “Salveremo il Pianeta dai cinghiali” prepara una prova sostenibile difendendo la Terra dall’invasione di selvaggina aliena.

Working Class Hero

Che poi uno dice che Bruno Barbieri è uno che se la tira e non si sporca le mani. E invece lui è andato a girare la puntata di Masterchef giusto dopo aver dato il bianco a casa, senza neanche avere il tempo di cambiarsi i vestiti.

La famosa frase di Charles de Gaulle sui formaggi

“La bocca non è stracca se non sa de vacca”

FLOP

Cuore Nero

Cioè, spiegami: ti chiami Eros, come il dio dell’amore, e presenti ai giudici un “Cuore Nero”? Un applauso ad Antonino Cannavacciuolo, che ci ricorda che il Cuore Nero anche no (no, signora Presidente del Consiglio, non ci stiamo rivolgendo a lei), e che – DIO MIO – gorgonzola e nero di seppia insieme solo se hai vent’anni e sei in fame chimica la notte di Capodanno e non ci sono più avanzi dei giorni precedenti nel frigo. Quindi mai, insomma.

Iolanda la patana

Ci sono interi forum di discussione su cosa significhi Patana nel dialetto di Dorella. E sì, purtroppo li ho letti tutti.

“MANNAGGIA AL BURRO”

Chiara Pavan interpreta esattamente il mio pensiero quando mi sono pesata stamattina dopo l’ennesima colazione a base di pandoro.

Troppo pressure

Ragazzi, forse quest’anno gli autori di Masterchef hanno esagerato eh, a mettere in difficoltà la masterclass. La puntata scorsa prova di lasagne e scialatielli ai frutti di mare. Questa volta insalata e gnocchi. Ma siete tutti fuori di testa? Così è davvero troppo difficile eh. Prossimo step: toast (porto io il panettone).

SCRONCH



Hai presente quella sensazione che danno i trucioli di pane nell’insalata di Cannavacciuolo?

Vittoria

“Ah, vuoi dirmi che il pomodoro non è considerato un’insalata?” è come me che dico che il mio proposito per il 2026 è mangiare più vegetali e poi con vegetali intendo l’olio d’oliva.

Velozzeeeee!!

Eccolo, il mio 2026 che arriva a chiamarmi per riportarmi alla realtà.

“Non siete neanche capaci di contare fino a cinquanta”

Eccolo, il carico di disapprovazione del mio 2026 che non mi trova per nulla pronta a tornare alla realtà.

Dorella

“Se ricordo me a vent’anni ero una cacacazzo”. Adesso invece…

Io, che a capodanno ho esagerato col fondotinta

Niccolò

“Andare fuori con due pin al petto sarebbe proprio da coglione (si può dire coglione in tv? No? Allora sarebbe proprio da stronzo)”.Giusto. Dai, adesso invece divertiamoci tutti a trovare un aggettivo per chi decide di chiamare un piatto “Il tonno si è pisciato a letto”.

Gnocconzio



Si può direi Piponzio in tv? Ciao Piponzio, insegna al mondo che lo Stronzio è in realtà un metallo alcalino-terroso, che avete capito.