La quinta Langosteria di Milano sarà a Palazzo Fendi

Il gruppo Langosteria di prepara ad aprire la quinta insegna milanese in piena via Montenapoleone, a Palazzo Fendi.

Quella di Langosteria è una delle storie ristorative di maggior successo del panorama milanese. La creatura di Enrico Buonocore nata nel 2007, dalla prima sede -e attualmente ancora insegna ammiraglia- in via Savona, è cresciuta fino a diventare un gruppo, che vede quattro locali nel capoluogo lombardo più uno a Santa Margherita Ligure, uno a Parigi e uno a St. Moritz.

Da molti salutata come il ristorante di pesce per eccellenza di Milano, Langosteria ha saputo mettere d’accordo pubblico e critica, con una proposta basata su materie prime lussuose in una cucina che si è fatta negli anni sempre più ambiziosa per quanto sempre trasversale e comprensibile, e apprezzata dagli addetti ai lavori come esempio virtuoso di attività ristorativa che riesce a fare qualità e numeri importanti. Sono già tre le aperture in arrivo, Londra, Miami e Porto Cervo, ma Buonocore non sembra proprio voler rallentare: è stata confermata anche l’apertura del quinto locale milanese.

La nuova Langosteria

Entro la fine del 2025 la quinta insegna milanese di Langosteria avrà il suo spazio tra le mura del monumentale palazzo Fendi, attualmente in fase di ristrutturazione da parte della casa di moda romana, in piena via Montenapoleone, angolo corso Matteotti. Qui la maison tenterà di bissare il successo del progetto di palazzo Fendi a Roma, dove, oltre alla boutique si trovano le Fendi Private Suites e il ristorante giapponese Zuma, con terrazza panoramica.