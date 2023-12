La ricerca di una stella è compatibile con le zuppe pronte?

Lorenzo Cogo lancia LOCO, una zuppa gourmet pronta in appena tre minuti pensata per la grande distribuzione.

Abitare i piani più alti della gastronomia significa anche e soprattutto sapere indovinare il nuovo in quelle declinazioni ormai abbondantemente coperte della polvere dell’abitudine, vedere quello che è sotto l’occhio di tutti da tempo e notare che, sotto una luce luce diversa, ci sono dettagli ancora da scoprire. Lo sa bene chef Lorenzo Cogo, forte della stella Michelin nel 2012 ad appena venticinque anni, che ha recentemente lanciato un nuovo prodotto ideato per il settore della grande distribuzione organizzata – una zuppa gourmet pronta in soli tre minuti.

Ecco, per l’appunto: può un passato che brilla di stelle – e un futuro, auguriamo a chef Cogo, che farà lo stesso; magari proprio a partire dal ristorante a Venezia aperto a febbraio dell’anno scorso – essere compatibile con la logica della grande distribuzione? La risposta, declinata in questo ultimo progetto dello chef vicentino, ci pare decisamente eloquente.

LOCO by Lorenzo Cogo: quando l’alta ristorazione incontra la grande distribuzione



LOCO – questo il nome (azzeccatissimo, ci viene da dire; ché d’altro canto un poco matti per indovinare una combinazione del genere bisogna anche esserlo) del progetto – nasce quindi come una coccola elegante, pensata per fare da soluzione in quelle giornate in cui manca il tempo per concedersi il lusso di una alimentazione sana e corretta.

Lo spiega bene, a tal proposito, lo stesso Lorenzo Cogo: “Il progetto nasce dall’amore per il gusto” ha commentato lo chef vicentino “dalla testarda volontà di portare una nuova esperienza gastronomica nelle case di tutti gli italiani”.

LOCO come “matto” per l’appunto, ma anche e soprattutto come le iniziali del suo ideatore, è una zuppa liofilizzata nata dopo un lungo periodo di studi, ricette sperimentali e prove. Tre, stando a quanto lasciato trapelare da una nota stampa, i gusti disponibili: pomodoro, olive, basilico e limone, un gusto spiccatamente italiano, semplice ma intenso dato dall’acidità del pomodoro e dalla freschezza del limone; spinaci, nocciola e tartufo, la più “gastronomica” delle zuppe; e, infine zucca, carota, arachidi e arancia, un giusto compromesso tra dolcezza e croccantezza.

La zuppa di Lorenzo Cogo è un prodotto vegano, senza lattosio e senza glutine; che per essere consumato necessita giusto di un’aggiunta di trecento millilitri di acqua. È per di più bene notare che la busta monoporzione è stata pensata per essere portata ovunque, e non richiede l’utilizzo di un frigorifero per la conservazione.

A oggi, LOCO è disponibile per l’acquisto in tutti i supermercati a marchio PAM Panorama d’Italia (anche se nei prossimi tempi approderà anche sotto altre insegne della GDO), o diversamente sul suo sito ufficiale.