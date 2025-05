La risposta di McDonald’s a Starbucks chiude dopo nemmeno due anni

CosMc's era specializzato in caffè e bevande, ma non ho ottenuto il successo sperato.

“Cosa succederebbe se un personaggio di McDonald’s degli anni ‘80 che era in parte alieno, in parte surfista e in parte robot dovesse aprire un ristorante nel 2023?”.

La risposta a questa peculiare domanda posta da CEO del colosso degli hamburger Chris Kempczinski è “CosMc’s” catena di locali spinoff dal curioso stile vintage fantascientifico che avrebbe dovuto essere la risposta di Ronald McDonald a Starbucks, e se non ne avete mai sentito parlare c’è una ragione: dopo nemmeno due anni di vita, i locali della catena gemella sono già destinati a chiudere i battenti.

La storia di CosMc’s

Il successo di catene dedicate alla caffetteria e alle bevande speciali come la già citata Starbucks ma anche Dunkin’ Donuts o la più hipster Dutch Bros, specializzata in specialty coffee, è stato d’ispirazione per il management di McDonald’s per pensare ad una nuova catena di locali, che potesse attrarre il pubblico della Gen Z ed essere operativo in momenti della giornata in cui i Big Mac sono meno attraenti.

Era il dicembre 2023, e da allora CosMc’s non sembra aver avuto il successo sperato, inaugurando solo 5 sedi, 4 in Texas e una in Illinois. Anche la situazione della casa madre poi, è cambiata in peggio, registrando il secondo quadrimestre consecutivo di vendite in calo, e spingendo i piani alti di McDonald’s a consolidare il ben più vitale comparto burger.

L’esperienza, però, sembra non essere totalmente da buttare: lo stesso Kempczinski che aveva per primo scommesso sull’idea, afferma che quella di CosMc’s è stata l’occasione per testare “nuovi e audaci sapori, e diversi processi e tecnologie, senza influenzare l’attuale esperienza McDonald’s sia per i clienti che per lo staff”.

Se siete tra i pochi ad aver gustato le proposte dell’alieno-surfista-robot e proprio non potete fare a meno di capolavori come il “Churro Shaken Espresso” o “Iced French Toast Galaxy Latte”, non disperate: qualcuna di queste creazioni potrebbe trovare posto tra i menu di McDonald’s, mentre i cinque CosMc’s abbasseranno definitivamente le saracinesche entro fine giugno.