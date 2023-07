McDonald’s lancia un nuovo tipo di ristorante: si chiamerà CosMc

McDonald's ha deciso di lanciare un nuovo format per quanto riguarda i suoi ristoranti: si chiamerà CosMc, come una vecchia mascotte della catena

McDonald’s ha deciso di lanciare una nuova tipologia di ristorante. Si tratta di un nuovo concept che, a differenza dei classici Golden Arches, sarà ispirato da una vecchia mascotte aliena della catena di fast food. Anzi: da questa mascotte prenderanno anche il nome: CosMc’s.

Cosa si sa del nuovo format di McDonald’s?

CosMc era una mascotte aliena in voga nella pubblicità di McDonald’s negli anni Ottanta e Novanta. Questo alieno aveva sei braccia, viveva dentro una specie di pentolone spaziale ed era di colore arancione, come si può vedere anche in un video promozionale vintage che gira su YouTube dove si vede il pagliaccio di McDonald’s e Grimace accogliere questa nuova mascotte piombata giù dallo spazio:

Chris Kempczinski ha spiegato agli investitori che CosMc’s sarà un nuovo concept, con un formato più piccolo che racchiuderà tutto il DNA di McDonald’s, ma con una personalità unica. L’azienda prevede di testare il nuovo marchio di ristoranti in poche location in un’area deliminata a partire già dall’inizio del 2024.

Purtroppo non si sa ancora molto altro dei ristoranti CosMc’s di McDonald’s: il CEO, infatti, ha rivelato che ulteriori informazioni in merito saranno fornite solamente durante il nuovo report degli investitori di dicembre.

Nel frattempo, però, Kempczibski ha aggiunto che l’azienda, durante il secondo trimestre del 2023, ha superato le aspettative degli utili, grazie anche alla promozione virale di Grimace Shake (che ha generato fra i fan dei video alquanto macabri), al forte afflusso di clienti e agli aumenti dei prezzi.

Visto il trend positivo, ecco che il colosso dei fast food si è sentito in diritto di accelerare il ritmo delle aperture dei ristoranti nei loro principali mercati. Non si sa ancora dove il nuovo concept di CosMc’s aprirà i battenti, tuttavia pare plausibile che il test verrà effettuato nelle zone del sud e del sud-est degli Stati Uniti, aree di grande potenziale di espansione.

Il CEO ha spiegato che l’attuale posizionamento dei ristoranti riflette l’assetto della popolazione di 20-30 anni fa. Per cui con una certa sorpresa hanno scoperto che ci sono determinate location degli Stati Uniti dove ci sono pochissimi ristoranti rapporti alla popolazione odierna, il che apre per l’azienda parecchie opportunità di crescita.

Nonostante per ora McDonald’s si stia concentrando sull’obiettivo di aprire nuovi ristoranti tradizionali, comunque sia sta anche testando format non proprio usuali. CosMc’s ne è un esempio, anche se se ne parlerà per il prossimo anno, ma già adesso sono stati testati: