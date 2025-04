La sorprendente originalità dello slogan pro vino italiano

Coldiretti, FIPE e Filiera Italia uniscono le forze per un meme vecchio di 15 anni: una campagna per "difendere il vino italiano".

Il mondo dei meme, si sa, si muove a folle velocità. L’immagine che fino a un mese tappezzava ognuno dei profili Instagram che seguite, oggi vi identificherebbe come boomer senza speranza, dei vegliardi che tentano un patetico tentativo di mescolarsi alla gioventù, un po’ come -a proposito di meme attempati- Steve Buscemi con cappellino all’indietro e skateboard in spalla che saluta per i corridoi della high school nella serie “30 Rock”.

E se esiste un ente che proprio non ci augureremmo tentasse questo approccio comunicativo è Coldiretti, non proprio un ente famoso per la sua apertura all’innovazione, che nel 2025 prova a memare con il supporto di Fipe-Confcommercio e Filiera Italia, e i risultati sono esattamente quelli che ci si può aspettare.

“Keep calm and bevi vino”

Si parte dalla solita litania a cui siamo abituati, “il vino italiano è sotto attacco” e bisogna difenderlo perché la tradizione, perché la dieta mediterranea, perché la cultura e tutto il consueto carico di luoghi comuni e anacronismi, senza dimenticare però che il consumo di alcolici deve essere vissuto con consapevolezza e moderazione, visti anche gli inasprimenti delle sanzioni del nuovo codice della strada.

“Va combattuta ogni forma di demonizzazione del vino – tuonano in coro le tre associazioni – che è parte integrante della nostra cultura e della convivialità a tavola. Consumare vino con moderazione significa godere di una delle eccellenze del nostro Paese, con responsabilità e nel rispetto della salute e della sicurezza di tutti”.

Si continua con un’esecuzione da antologia: un meme vecchio di quindici anni rispolverato per l’occasione: “keep calm and bevi vino”. Sì, proprio quel keep calm di cui probabilmente avete una maglietta destinata all’oblio e che giace in fondo a un cassetto è ora l’immagine e lo slogan di questa campagna sul bere consapevole.

Oltre a questo la app della FIPE, che finora conteneva news, aggiornamenti sulle attività dell’associazione e il CCNL per i dipendenti del settore dei pubblici esercizi, ora è stata aggiornata con una novità: l’etilometro elettronico che, dopo aver inserito sesso, peso, cosa si è bevuto, in quali quantità, a che ora e se si era a stomaco vuoto o pieno, valuta se si è idonei a mettersi al volante.