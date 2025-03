La marcia di Coldiretti contro la carne coltivata è stata un’ottima iniziativa

A distanza di qualche giorno possiamo dirlo: la marcia sull’EFSA, cioè la manifestazione di Coldiretti a Parma contro l’Agenzia europea sulla sicurezza alimentare, è stata un grande successo. Ben vengano iniziative del genere, ce ne fossero di più! Non stiamo scherzando: perché aiutano a chiarirsi le idee e anche a mettere in moto delle energie che magari resterebbero un po’ sonnecchianti. Prese di posizione così nette fanno capire da che parte è giusto stare.

Gli agricoltori italiani protestavano contro l’EFSA su una serie di argomenti, tra i quali spicca quello della carne coltivata. (Un vero tormentone tra l’altro: se addirittura tre anni fa avevamo scritto un articolo dal titolo La buffa lotta italiana contro la carne sintetica vuol dire che già allora avevano abbondantemente insistito sul punto. Lo spauracchio poi è diventato una proposta di legge, tra le più ridicole della storia, perché vieta qualcosa che ancora non c’è: la carne coltivata in commercio)

Le richieste di Coldiretti sulla carne coltivata

Ma quali sono le richieste di Coldiretti sulla carne coltivata? L’associazione degli agricoltori e allevatori pretende dall’EFSA maggior rigore nell’applicazione del metodo scientifico. E niente, fa già ridere così. Cioè, una lobby di produttori – legittima e legale per carità – che per definizione e statuto porta avanti gli interessi commerciali e politici di un gruppo limitato di cittadini italiani, chiede rigore scientifico a un’agenzia europea pubblica – che quindi difende la salute di tutti i cittadini della UE – la quale ha il metodo scientifico come unica guida. Anzi, è nata proprio per separare la valutazione del rischio (aspetto scientifico) dalla gestione del rischio (aspetto politico, che infatti è in capo ad altri organi nella UE, a differenza che negli USA). Insomma, se non il bue che dice cornuto all’asino, forse l’asino che vuole insegnare al bue come si usano le corna.

Altre contraddizioni le ha sottolineate già prima della manifestazione Ilaria Bertini, del Good Food Institute Europe: “Sia Coldiretti che la comunità scientifica italiana che lavora sul tema della carne coltivata chiedono maggiore ricerca pubblica”. Ma evidentemente a scopi diversi: la seconda quello di esplorare tutte le possibilità, la prima di limitarle. Ancora la International PR Manager del GFIE, associazione che si occupa del tema (e che abbiamo interpellato più volte come in questa intervista su quando arriverà la carne coltivata): “Il secondo punto sollevato da Coldiretti è la richiesta di regolamentare la carne coltivata come un farmaco, includendo test clinici e preclinici nel processo di autorizzazione”. Ma siamo sicuri che questo sarebbe un miglioramento? “Paradossalmente, un farmaco può essere approvato nonostante effetti collaterali noti, mentre EFSA autorizza nuovi alimenti solo se è dimostrato che non causano alcun rischio”. E qui inizia a venire fuori che sotto il mantello della scienza si cela in realtà la propaganda.

Tanto che, come ha fatto notare la giornalista e divulgatrice scientifica Beatrice Mautino, già prima della manifestazione il Ministero ha tolto dal sito l’appendice al documento del tavolo tecnico, in cui si chiedeva l’obbligatorietà dei test clinici e preclinici. Mostrando gli screenshot del prima e del dopo su Facebook, Mautino commenta: “Si saranno resi conto che era debole dopo la dichiarazione di EFSA che dice, sostanzialmente, ‘grazie, ma queste cose le facciamo già, andate a leggere il nostro sito’? Intanto, possiamo dire che la leva usata da Coldiretti per marciare su EFSA è sparita”.

Chiaramente l’organizzazione era ormai partita e la marcia si è fatta lo stesso. Ma quello che è interessante, e positivo come dicevamo, è la serie di reazioni e conseguenze che l’iniziativa ha scatenato.

La risposta di Efsa a Coldiretti

Durante la manifestazione i cancelli dell’Agenzia sono rimasti chiusi per sicurezza, ma si sono aperti alla fine per consentire di ricevere una deflazione. Alberto Spagnolli, Senior Policy Coordinator di EFSA, ha commentato così: “Abbiamo avuto una discussione costruttiva che, a nostro avviso, ha contribuito a chiarire le preoccupazioni e le istanze sollevate da Coldiretti e l’approccio di EFSA alle valutazioni di sicurezza. Abbiamo evidenziato come la richiesta di ‘fare luce’ avanzata da Coldiretti è in linea con l’obiettivo di EFSA. Nella valutazione della sicurezza per il consumo umano di nuovi alimenti, anche per le richieste presentate prima del 1º febbraio 2025, la normativa UE impone a EFSA di applicare sempre i più alti standard di valutazione scientifica. Il compito di EFSA è precisamente quello di chiarire dubbi o incertezze riguardo agli effetti sulla salute umana, i profili nutrizionali di questi alimenti, i rischi legati al processo produttivo o alle sostanze utilizzate”. Sono naturalmente delle dichiarazioni molto morbide e diplomatiche, dietro le quali si può leggere in maniera evidente lo stupore di dover ribadire l’ovvio.

La lettera degli scienziati

Più dura e diretta è stata la comunità scientifica: il giorno successivo alla marcia è arrivata una lettera da parte di ricercatrici e ricercatori impegnate nel settore della carne coltivata. Che a un certo punto definisce l’iniziativa di Coldiretti “un tentativo preoccupante di delegittimare il lavoro della comunità scientifica indipendente e il quadro normativo europeo sui nuovi alimenti, tra i più rigorosi al mondo”.

I misteri della Fondazione Aletheia e l’interrogazione parlamentare

La cosa però più interessante della faccenda è che ha attirato l’attenzione su degli aspetti che magari non sarebbero venuti fuori con acque più tranquille. Ancora grazie a Beatrice Mautino, che si è messa al lavoro e ha scoperto un curioso collegamento tra il tavolo interministeriale Salute-Agricoltura (pubblico) e la Fondazione Aletheia (privata), un “think tank che ha l’obiettivo di fare chiarezza sull’indissolubile legame che oggi unisce cibo e salute”. I 10 membri del tavolo sono, come sempre succede in questi casi, per metà di nomina politica (rappresentano i ministeri e gli enti coinvolti) e per metà tecnico-scientifica. Guarda caso, questi 5 fanno tutti parte anche del comitato scientifico della Fondazione Aletheia. Scrive Mautino: “Questa fondazione produce diversi documenti che vengono presentati in convegni ospitati negli spazi parlamentari, ha sede allo stesso civico della sede nazionale di Coldiretti a Roma ed è diretta da Riccardo Fargione che è anche il direttore del centro studi Divulga, affiliato a Coldiretti, che produce i rapporti che poi il sindacato utilizza per le sue campagne”.

Ci si chiede a che titolo questi scienziati siano seduti al tavolo: come rappresentati della comunità scientifica (interesse generale) o di Coldiretti (interesse particolare)? Il parlamentare Benedetto Della Vedova ha depositato una interrogazione ai ministri competenti, Schillaci e Lollobrigida, per fare luce sul conflitto di interessi, commentando poi: “se la cantano e se la suonano”.

Infine, ancora Mautino invita a fare attenzione agli “esperti” che vengono chiamati a scrivere pareri tecnici sui giornali (che è quella cosa che i direttori delle testate fanno per aggirare il discredito o la diffidenza che accompagnano le prese di posizione politica o i commenti basati sulle idee; il sottotesto è “questa non è un’opinione, è la verità della scienza”). Mautino scrive sui social che “illustri professori invitano alla cautela con gli alimenti ‘sintetici’. Curiosamente, questi professori sono sempre anche membri del comitato scientifico di Fondazione Aletheia, cioè, di fatto, di Coldiretti”.

Grazie Coldiretti, una volta di più, perché quando scendi in campo indichi chiaramente da che parte è giusto stare. Quell’altra.