No, la “pasta alla Meghan” non è così terribile come sembra

Meghan Markle riporta alla luce la one post pasta che, al netto delle sue abilità culinarie, può non essere così terribile.

One pot pasta, ci si rivede. A periodi ciclici si ripropone quella trovata geniale del buttare pasta e condimenti tutti insieme in un’unica pentola, con acqua sufficiente -si spera- alla cottura. Attenzione però, non per realizzare, come un qualsiasi ingenuo italiano potrebbe pensare una minestra, ma per ottenere un piatto di pastasciutta, financo uno spaghetto al pomodoro.

Da Martha a Meghan

La prima a portare questa pratica agli onori della cronaca fu Martha Stewart, regina della cucina e del lifestyle nella tv anglofona, che alle sue creazioni con una sola padella ha dedicato anche un libro, “one pot”, appunto. Poi sono arrivati i social, e con loro il flagello del buon senso, la sciagura di tutto ciò che è buono e gastronomicamente colto: TikTok.

Così, delle semplici composizioni di pomodorini, cipolle e basilico messe a cuocere insieme al loro carboidrato si sono mutate in abominevoli “casseroles”. Pirofile che si riempiono di pasta, panetti interi di burro o Cheddar plastificato, patatine sbriciolate, latte, stratificazioni di truciolato di mozzarella, carne trita, bacon e mi fermerei qui, tutto condito col classico gancio social “questa ricetta segreta me l’ha svelata mia nonna”. Hai fatto a specificarlo, così potremo maledire anche lei.

Proprio quando sembrava che anche questo trend stesse tornando nell’oblio che meritava, ci pensa Meghan Markle a rinverdirlo ma, come tutte le sue iniziative, non nel modo che si aspettava, ma suscitando le pernacchie di mezzo mondo, soprattutto dalla poco indulgente stampa inglese che alla sua serie Netflix “With love, Meghan” sta riservano un’accoglienza tutt’altro che calorosa.

Spaghetti rigorosamente rotti, pomodorini, feta, due mestoli di acqua calda, broccoli e bietole: non solo recensioni negative, ma anche accuse di plagio per la one pot pasta di Meghan che secondo gli spettatori più attenti è un po’ troppo simile a un piatto reso famoso dalla cuoca e scrittrice inglese Anna Jones giusto una decina di anni fa.

È così male?

Al netto delle abilità culinarie della Duchessa di Sussex, che potremmo classificare appena sopra quelle di Brooklyn Beckham, e la solita, stucchevole indignazione dei nostri paladini dell’italianità di fronte agli spaghetti rotti, la tecnica della one pot pasta non è proprio da buttare e, come per tutto, serve qualche accorgimento.

Partiamo per esempio dalla one pot pasta più famosa del fine dining italiano: gli Spaghettini all’ acqua di Limone e Provolone del Monaco di Peppe Guida, chef dell’Antica Osteria Nonna Rosa di Vico Equense, che se mi sente definirla “one pot” sono guai.

Usate gli spaghettini, non gli spaghetti normali e men che meno gli spaghettoni, la ridotta quantità di acqua e l’importante quantitativo di amidi di un un grande formato di pasta artigianale formerebbero un gel denso e poco piacevole.

È l’occasione buona per fare fuori un po’ della pasta industriale che tenete nella credenza e sfruttare il suo minor rilascio di amidi. Quando il condimento in una padella sufficientemente capiente ad evitare che la pasta si incolli inizia a bollire, aggiungete la pasta e giratela il meno possibile: anche questo eviterà l’eccesso di amido nel piatto finito.

Il risultato è una pasta saporita, perfettamente legata, magari lucidata con un ultimo filo d’olio: non impossibile, nemmeno per Meghan Markle.