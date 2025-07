La stazione di servizio Alt di Niko Romito arriva sulla Fi Pi Li

Niko Romito continua ad aumentare il numero di insegne legate al suo nome, e non si tratta solo di fine dining: poco più di un mese fa Bulgari annunciava l’apertura di un nuovo ristorante nato dal sodalizio con lo chef tristellato abruzzese nel resort di Bali, e ora dalla collaborazione con Enilive sono in arrivo due nuove stazione di servizio gourmet a marchio “Alt” a Pontedera e Collesalvetti, lungo la Firenze-Pisa-Livorno.

Due nuove Alt

Non si tratta della prima Alt presente in Toscana, una è infatti già presente a Firenze, che era comunque l’unica della regione, e la rete delle “stazioni di servizio stellate” si allarga quindi anche alla Fi-Pi-Li.

Queste due aperture porterebbero a 14 il numero di insegne della catena di franchising nata nel 2018 dalla collaborazione tra l’Accademia Niko Romito ed Enilive, con l’ambizione di voler rivoluzionare la ristorazione su strada, promuovendo un’idea di cibo di qualità accessibile e democratico.

Alt è già presente a Milano, Verona, Vicenza, Padova, nella già citata Firenze, a Montesilvano, nella “casa” di Romito a Castel di Sangro, Cagliari, e con cinque insegne tra Roma città e Ostia, e oltre alle due nuove aperture toscane sono già previste nuove sedi sia al sud, a Bari e Lecce, e anche due nuovi ristorante a Genova e Brescia.

Secondo la stampa locale, le voci danno le stazioni di servizio di Pontedera e Collesalvetti come pronte per l’inaugurazione già il sedici di luglio, mancano quindi pochissimi giorni.

Il menù di Alt vede prevede un’offerta di classici della cucina italiana come lasagna al ragù, parmigiana di melanzane, tortelli burro e salvia, così come alcune specialità pensate da Niko Romito appositamente per al catena come la sua Bomba, disponibile sia in versione dolce che salata, o il suo pollo in due cotture, prima al vapore e poi fritto.

La Bomba non è l’unico lievitato proveniente dal Laboratorio di Niko Romito a trovare spazio nel menu, come era facile intuire vista la grande importanza che lo chef dà alla panificazione anche nel suo ristorante tristellato Reale: da Alt si può trovare il suo pane, realizzato con lievito madre e farine biologiche, i toast, a base di pane in cassetta prodotto con farine di Solina e Saragolla, e le focacce.

C’è da augurarsi che tanta attenzione ai particolari, nonché l’apertura di ben due stazioni di servizio in un solo tratto possano alleviare un po’ le sofferenze degli utenti di una delle strade di grande comunicazione più trafficate e discusse della regione.