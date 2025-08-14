La storia d’amore siciliana a Milano fra Marina Di Guardo e lo chef Filippo La Mantia

Nella settimana di Ferragosto non possiamo esimerci dal servirvi una sana dose di gossip amorosi – in chiave gastronomica, s’intende) – da gustare sotto l’ombrellone. L’occasione ci è gentilmente offerta dal pettegolezzo, recentemente sfornato, dell’apparente nuova storia d’amore tra la scrittrice e mamma di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo, e lo chef palermitano Filippo La Mantia. La love story fa parlare di sé tra una cena e l’altra all’ombra della Madonnina.

La liaison siculo-milanese

Il fascino dello chef è ormai una calamita forte, e porta un numero sempre crescente dei cuochi più famosi sotto i riflettori del gossip nazionale e non. Dopo le recenti chiacchiere sulla relazione (ormai ufficializzata) tra la conduttrice Elisa Isoardi e lo chef Ernesto Iaccarino, le luci si accendono su una nuova coppia dal sapore siciliano.

Sono Marina Di Guardo e Filippo La Mantia a far parlare di sé, avvistati “nei locali più esclusivi della città meneghina” e descritti sulle pagine de Affari Italiani come “una coppia affiatata e complice”. Una coppia dal sapore siciliano, dicevamo: La Mantia è infatti un oste e cuoco – come ama definirsi – del capoluogo siculo, che ha fatto di Milano la sua seconda città d’elezione, con diversi progetti gestiti nel tempo, Mercato Centrale compreso.

In passato aveva fatto coppia con Chiara Maci, food blogger e giudice del talent culinario Cuochi e Fiamme. Lasciata la vita da patron (almeno per il momento), nel 2024 ha deciso di dedicarsi esclusivamente alle consulenze.

Marina Di Guardo, invece, conosciuta per le sue pubblicazioni thriller e per il suo forte legame con la figlia (l’influencer del Pandoro Gate), pur essendo nata a Novara e vivendo oggi fra Cremona e Milano, vanta sangue catanese nella sua storia familiare. La liaison tra i due coetanei (classi ’60 e ’61) non è ancora stata ufficializzata, ma insaporisce già la scena del pettegolezzo nazionale.