L’eleganza di Fabrizio Mellino, chef che tace nonostante il matrimonio di Jeff Bezos

Il silenzio dello chef Fabrizio Mellino sulla partecipazione al matrimonio dei Bezos è segno di eleganza (o forse di vincoli imposti dagli sposi): in ogni caso, se sappiamo che il Quattro Passi c'era, non è per merito suo.

Un bel tacer non fu mai scritto, soprattutto in tempi in cui si tace poco e si urla tanto. E dunque sia lode a Fabrizio Mellino, giovane chef del Quattro Passi di Merano, che ha scelto di tacere nonostante il matrimonio meno taciuto dell’anno, quello di Jeff Bezos e Lauren Sánchez.

Messa alle spalle la tre giorni nuziale faraonica del multimiliardario proprietario di Amazon, è tempo di fare i conti. E non i conti che indicano quanto abbiano speso gli sposi per i loro super festeggiamenti veneziani (poco, a quanto pare, in relazione al di lui patrimonio. Tanto, tantissimo, in relazione al patrimonio di un essere umano normale). E nemmeno i conti relativi a quanto sia piaciuto questo matrimonio ai Veneti e agli Italiani che, come sempre amano fare, si sono divisi in due fazioni inconciliabili tra chi ringraziava Bezos e neosignora per visibilità, donazioni e spese varie e chi invece li avrebbe volentieri rimandati a casa propria, ché Venezia non è in vendita, neanche per il milionario più milionario del Pianeta. Parliamo dei conti tra chi c’era e chi no al matrimonio più gossipato dell’anno, e dunque a quello con la maggior dose di visibilità per chiunque potesse fornire anche solo il riso da lanciare addosso ai neosposi.

Chi ha cucinato e chi no al matrimonio vip dell’anno

C’era spazio per parecchi pranzi, cene, aperitivi, merende, colazioni e banchetti al matrimonio dei Bezos, durato tre giorni a Venezia. Un piatto ricco (letteralmente) in cui ficcarsi, in un’epoca in cui un post giusto può fare la differenza in termini di fatturato e visibilità, o decretare una valanga di critiche, quando si sbaglia menu (come forse hanno fatto Veronica Ferraro e Davide Simonetta).

E se c’è chi si sposa al McDonald’s (de gustibus…) la cosa certa era che il signore e la signora Amazon non si sarebbero accontentati di niente meno del meglio in circolazione per il loro sontuoso matrimonio pieno di ospiti hollywoodiani. E così è stato, in effetti, con pranzo all’Harry’s Bar (che chissà cosa pensa di chi prende possesso di Venezia per un evento privato, visto che un tempo Arrigo Cipriani si lamentava di chi non aveva rispetto di Venezia, scorazzando per i canali della città) e pranzi e banchetti stellati, su cui per la verità si è saputo piuttosto poco, almeno meno di quanto non avremmo voluto, il che probabilmente significa che i nomi molto mediatici non sono stati coinvolti, o sono stati obbligati a un rigoroso rispetto della privacy degli sposi.

L’eleganza (obbligata o no) di Fabrizio Mellino

E forse al silenzio è stato obbligato anche Fabrizio Mellino, l’unico chef di cui, con relativa certezza, conosciamo la partecipazione al matrimonio dei Bezos. Non un post, non un proclama né un comunicato stampa da parte dello chef del Quattro Passi di Merano, da poco entrato nella ristretta rosa dei tristellati italiani.

Se siamo certi della sua partecipazione alle nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, infatti, è “colpa” di Sal De Riso, pastry chef campano che è stato l’unico a proclamare ufficialmente il suo contributo al matrimonio veneziano. Da Sal De Riso e dal suo staff, infatti, è arrivato il comunicato stampa che raccontava come “la Costa Amalfitana” avrebbe “illuminato il matrimonio dell’anno”.

I suoi dolci, diceva il comunicato stampa in questione, sarebbero infatti “arrivati sulla tavola del banchetto nuziale attraverso il catering dello chef tristellato Fabrizio Mellino, de I Quattro Passi a Nerano”. Insomma, arrivati ai Bezos tramite Mellino, hanno fatto outing (magari in maniera concordata con lo chef, non possiamo saperlo) della partecipazione dei Quattro Passi all’evento. Nessuna smentita, nessuna conferma, soltanto silenzio. Che se pure non fu mai scritto, noi siamo qui a dire che vale la pena di scriverlo.