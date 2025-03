La Svizzera affronta un problema di contrabbando di carne

Paese che vai contrabbando che trovi. Dagli ultimi rapporti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC, per gli amici) emergono sorprendenti protagonisti: in Svizzera va fortissimo il contrabbando di carne.

Il comunicato parla chiaro: una contrazione per quanto riguarda le cifre della migrazione irregolare, controbilanciata da picchi registrati nelle importazioni di merci commerciali e nel sequestro di stupefacenti. A conquistare l’alloro della cronaca, però, sono in particolare le cifre – “costantemente elevate”, scrivono addirittura dalla dogana – messe a segno dal contrabbando di carne. Ma come mai?

Come funziona il contrabbando di carne in Svizzera?

Il gioco è piuttosto semplice. I contrabbandieri tentano di importare carne prodotta a costo ridotto all’estero per poi rivenderla in Svizzera con i prezzi locali (sensibilmente più alti, com’è ovvio), saltando a piè pari i dazi e l’imposta sull’importazione. Guadagno pulito ma gioco sporco, insomma.

La merce, spiegano dalla dogana, veniva solitamente suddivisa in invii piccoli e frammentati, così da facilitare la penetrazione attraverso il confine elvetico; che viaggiavano su di furgoncini non necessariamente refrigerati o, in alternativa, veicoli privati.

E i numeri, dicevamo, sono più che eloquenti: nel 2024 l’UDSC ha messo gli occhi su di circa 208 tonnellate di carne da contrabbando, di cui la maggior parte contrabbandata in maniera “organizzata e coordinata”. Mica degli Arsenio Lupin qualsiasi: trattasi di professionisti.

Nella posta in gioco, oltre all’evidente e già sottolineata questione economica, brilla anche il capitolo salute. La lotta al contrabbando di carne “non è importante solo dal punto di vista economico – si legge in un comunicato diffuso dall’UDSC – ma anche da quello della salute”.

E ancora: “In qualità di autorità di perseguimento penale, l’UDSC ha dimostrato che durante gli ultimi tre anni sono state complessivamente contrabbandate in Svizzera oltre 500 tonnellate di carne“. Paese che vai contrabbando che trovi, scrivevamo in apertura di articolo: e se in Svizzera il protagonista sembra essere la carne, attualmente negli Stati Uniti al banco degli imputati figurano soprattutto le uova.