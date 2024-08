La vita di Anthony Bourdain diventa un film: cosa sappiamo per ora

Fu un gastronomo, uno chef, uno scrittore gastronomico e non solo e dal 2018 il mondo non gode più della sua presenza. Una personalità spigolosa e che faceva spesso parlare di sé. E, ancora oggi, non se ne ha abbastanza: sono in corso i lavori per un biopic indipendente su Anthony Bourdain, un film biografico che a quanto pare ha già un attore che reciterà i panni del protagonista. Si intitolerà amichevolmente, e in maniera informale, “Tony“.

Sperando che sia più apprezzato della biografia non autorizzata e del documentario che uscirono qualche anno fa, entrambi con Bourdain come tema centrale. Ne parla per prima la testata Deadline, svelando dettagli sui produttori e gli attori ma non una parola certa sul taglio del film, né su quali momenti della vista dello chef si concentrerà.

Chi interpreterà Anthony Bourdain?

Sappiamo che Tim e Trevor White di Star Thrower , insieme a Matt Miller, produrranno il film biografico con il regista Matt Johnson. Lou Howe e Todd Bartels hanno invece scritto la sceneggiatura, mentre Emily Rose sarà la produttrice esecutiva. Gira voce che la a distribuire “Tony” sarà la casa di produzione e distribuzione cinematografica e televisiva indipendente A24. La stessa di Everything Everywhere All at Once e di The Whale (entrambi film di successo, che trionfarono agli Oscar). L’azienda, tuttavia, per il momento non rilascia commenti a riguardo.

Ciò che è (dato per) certo è il nome dell’attore che reciterà nel ruolo di chef Anthony Bourdain. Si tratta di Dominic Sessa, già protagonista nella commedia drammatica (vincitrice dell’Oscar) The Holdovers. Un lavoro importante e affatto semplice data la peculiare vita di chef Bourdain, e vista anche la sua compianta fine. Ricordiamo che lo chef morì suicida, nel 2018.

I progetti precedenti a questo film

Sei anni fa, quando si tolse la vita, Bourdain stava con l’attrice italiana Asia Argento. Si parlò moltissimo della loro relazione, tanto da tirare in ballo persino il testamento dello chef. Della figlia d’arte non uscì un bel profilo, stando alla biografia non autorizzata sul proprio compagno.

Nel 2021, l’anno prima della biografia, fecero anche il documentario “Roadrunner”: ebbene l’ex moglie Ottavia Bourdain non lo apprezzò, affermando che nemmeno Tony ne sarebbe stato entusiasta. Bourdain era anche scrittore (celebre il suo “Kitchen Confidential“) e, non tutti lo sanno, fumettista: il suo Hungry Ghosts ebbe un discreto successo, tanto che si parlò anche di una serie animata tratta dall’opera.