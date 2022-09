La Whisky Week torna sul lago di Como il 9 ottobre con il doppio degli espositori

di Luca Venturino 5 Settembre 2022

La Whisky Week torna nella cornice del lago di Como per una settimana di eventi che culminerà nella giornata domenica 9 ottobre, quando appassionati e amanti del mondo degli spirits potranno godere di degustrazioni, masterclass e approfondimenti in quel di Villa Geno. Saranno presenti più di 500 tra i migliori assaggi di Whisky provenienti dalla Scozia, Irlanda, Stati Uniti, Giappone e ovviamente anche Italia; da assaggiare in contesti fuori dal comune – in terra, in acqua e in aria. In che senso? Semplice: per l’intera giornata sarà possibile concedersi un sorso a bordo di un motoscafo o di un idrovolante che solcheranno le acque e il cielo del lago di Como.

Rispetto all’edizione dello scorso anno si segnala che spazi, espositori e partecipanti sono pressoché raddoppiati: a poco più di un mese di distanza dall’evento, il numero delle adesioni ha già raggiunto i livelli della prima edizione e si prepara a scavalcarlo. Per una settimana la Whisky Week Como 2022 coinvolgerà il territorio con una serie di incontri nei

principali bar, ristoranti e hotel comaschi, e come accennato culminerà nella giornata del 9 nella cornice di Villa Geno, dalle ore 12 alle 22: l’ingresso costerà 65 euro a testa, con ben 50 token già inclusi.

Il main sponsor di quest’edizione sarà il whiskey irlandese The Busker, prodotto nella distilleria Royal Oak dalle sapienti mani (e menti) dei mastri distillatori, che impiegano botti selezionate a mano di sherry, bourbon e marsala provenienti dalle storiche Cantine Florio. Sarà presente la Single Collection con 3 grandi classici whiskey irlandesi (Single Grain, Single Malt e Single Pot Still) e il blend Triple Cask Triple Smooth.