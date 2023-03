Lady Gaga collabora (di nuovo) con lo Champagne Dom Pérignon e crea una performance a tema

di Manuela Chimera 3 Marzo 2023

Ci siamo: siamo arrivati alla seconda puntata della collaborazione di Lady Gaga con lo champagne Dom Pérignon. Dopo che nel 2021 la cantante aveva lanciato un’edizione limitata del noto champagne, adesso invece ha deciso di creare un’intera performance a tema Dom Pérignon.

Lady Gaga e la performance a tema Dom Pérignon

In questa seconda fase della sua collaborazione con Dom Pérignon, ecco che Ladu Gaga salirà sul palco per una performance tutta ispirata al processo di vinificazione. Il tutto è stato progettato in modo da accompagnare l’uscita dell’annata 2013 del noto marchio di Champagne, dopo dieci anni di invecchiamento in bottiglia.

A quanto pare la cantante si esibirà cantando con annessa coreografia di danza, quest’ultima realizzate da Sidi Larbi Cherkaoui, il tutto ispirato allo Champagne d’annata. L’esibizione si terrà su un palco selezionato nel corso del 2023.

Ma non è finita qui. Dom Pérignon, infatti, avrebbe l’intenzione di realizzare un film che sottolinei i parallelismi creativi fra il processo di vinificazione e le performance (forse dedicato ai più distratti che faticano a dare la giusta interpretazione a determinate performance e coreografie). Nel film si vedrà Vincent Chaperon, cantiniere di Dom Pérignon mentre si trova al lavoro nei vigneti, insieme a filmati di Lady Gaga al pianoforte, con tanto di troupe di ballerini che si esibiscono in sottofondo.

Vincent Chaperon ha spiegato che l’idea alla base di questa nuova collaborazione è quella di presentare una performance dove lo si vede andare a lavoro nei vigneti esattamente come farebbe un ballerino che sale sul palco, esaltandone dunque il parallelismo.

L’ispirazione e le scenografie di questa seconda collaborazione fra Dom Pérignon e Lady Gaga derivano tutte dall’abbazia di Saint-Piere d’Hautvillers, situata ovviamente nella regione francese di Champagne.

Lady Gaga ha spiegato che quando si guardano le immagini dell’abbazia, del suo chiostro e delle tracce dei secoli incise nella pieta si sente tutta la dedizione che ha animato le generazioni di monaci che qui hanno vissuto e lavorato. Inoltre la cantautrice ha anche aggiunto che quello è un posto molto speciale e stimolante.

E a proposito della prima collaborazione fra Lady Gaga e il Dom Pérignon: se ricordate, infatti, nel 2021 era uscito un Dom Péerignon rosé 2005 in edizione limitata, con bottiglia disegnata da Lady Gaga in collaborazione con Nicola Formichetti. L’azienda aveva definito il design di quelle bottiglie come una sorta di “scultura di Dom Pérignon”, con tanto di velo che avvolgeva lo Champagne in questione.