L’albero di Natale di gamberetti rischia di essere la nuova moda dell’anno

Chi non vorrebbe avere un albero di Natale di gamberetti come centrotavola durante il cenone?

Erano gli anni Ottanta e sulle tavole degli italiani, durante le feste, era tutto un tripudio di cocktail di gamberi in salsa rosa serviti nelle conchiglione. Le nostre mamme e nonne erano tutte corredate di queste indispensabili conchiglie porta gamberi. Ma se andiamo al decennio prima, agli anni Settanta, qui si faceva di peggio: c’erano le mousse di pesce a forma di pesce, negli Stati Uniti imperversavano le insalate coronate con hot dog e via dicendo. Ebbene, adesso pare che ci sia stato un ritorno di fiamma per un altro piatto tipico di quegli anni. E tutto sempre per colpa di TikTok dove pare che la moda del momento sia fare gli alberi di Natale con i gamberetti.

Perché? Perché sì, a quanto pare.

Un albero di Natale con gamberetti come centrotavola?

Esistono i corsi e i ricorsi della storia, i corsi e i ricorsi della moda (a quanto il ritorno delle spalline?) e a quanto pare ci sono anche i corsi e i ricorsi culinari. TikTok ha infatti riesumato questi particolari “capolavori” gastronomici. E sono state persone del settore a riportarli in auge: Tnya Sichynsky, food editor del New York Times, ha pubblicato il suo albero di Natale di gamberetti, così come la chef Emily Phillips.

Pare che a scatenare questa follia natalizia a tema gamberetti sia stata la chef Meredith Hayden di Wishbone Kitchen. Per prima ha presentato il suo albero di Natale con gamberetti, spiegando anche come farlo. Ci va una base conica su cui innestare dei cavoli e su cui poi fissare i gamberetti, novelle palle di Natale a tema crostacei.

Qui trovate il video di TikTok che vi spiega nel dettaglio come assemblarlo. Il fatto è che è ipnotico: è talmente ridicola come cosa che sta spopolando.

Va bene il gusto per il kitsch, va bene la cucina vintage, ma perché dovrebbe aver senso mettere dei gamberetti su un albero di Natale fatto di cavolo? Forse solamente perché si può. Inoltre tutta questa faccenda appare così assurda, che già mi ritrovo a pensare a cosa usare al posto dei gamberi. Perché se si possono mettere i gamberetti, perché non anche delle fette di salame arrotolate per assomigliare a delle pigne? O perché non usare il granchio blu al posto dei gamberetti, visti i quantitativi spropositati presenti nei nostri mari?

Quindi se quest’anno stavate pensando di mettere in tavola a Natale come antipasto o come contorno le spinacine a forma di albero di Natale, passate al livello successivo: il must quest’anno è l’albero di Natale tridimensionale con cavolo e gamberetti. O qualsiasi altra cosa vi avanzi in frigo, a questo punto.