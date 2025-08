L’alta pasticceria di Cédric Grolet si avvicina pian piano all’Italia: la nuova apertura a Monte Carlo

Pei golosi -e i suoi follower- italiani bisognerà aspettare ancora chissà quanto per un’apertura di Cédric Grolet nostro paese, ma il pasticcere “virale” per eccellenza, tra i più seguiti sui social con qualcosa come 12,7 milioni di follower su Instagram, si sta almeno un po’ avvicinando.

Il suo nuovo indirizzo, Cédric Grolet Monte Carlo, è infatti situato nel cuore dell’Hôtel de Paris, e almeno siamo a neanche 40 minuti di auto dal confine ligure con la Francia: non sarà Parigi, ma è certamente più a portata di mano.

Cédric Grolet a Monaco

Il nuovo, lussuosissimo spazio di Grolet si affaccia sul patio dell’Hôtel de Paris e prevede tre modalità con cui potersi approcciare alla pasticceria del vip del croissant: si può prenotare online un spazio nella sala da tè, si possono portare a casa le sue creazioni, attraverso il servizio Click & Collect, ordinando su sul sito cedricgrolet.com con almeno 24 ore di anticipo oppure, se proprio prenotazioni e ordini non fanno per voi, c’è una coda dedicata che permette l’accesso alle creazioni di Grolet consumando sul posto per l’asporto, ovviamente secondo disponibilità.

Il menù di “Cédric Grolet Monte Carlo” promette un’esperienza gastronomica completa, dalla colazione al tardo pomeriggio. La colazione va dal modaiolo al classico, dalle açai bowls, avocado toast, French toast e pancake gourmet, ai pezzi forti della viennoiserie come i croissant (5€) e i pain au chocolat (7€), mentre la proposta la proposta salata prevede, tra le altre cose, club sandwich, baguette con prosciutto, burro nocciola tartufato e cetriolini, o l’insalata Cédric Grolet. Il pomeriggio è dedicato al rito del tè, con le celeberrime creazioni dolci e salate della maison, come Fleur Citron, Mangue, Diamant Framboise, Cacahuète e nuovi dessert esclusivi.

Oltre alla sua nuova boutique e sala da tè, Cédric Grolet assume il ruolo di Chef Pasticcere Esecutivo dell’Hôtel de Paris Monte Carlo, supervisionando tutte le creazioni dolci della proprietà, ad eccezione del ristorante Le Louis XV Alain Ducasse, anche se lo stellatissimo chef monegasco ha parole di stima per il nuovo arrivato: “conosco Cédric dal 2013, lui reinventa i codici della pasticceria con una visione contemporanea straordinaria. La sua presenza a Monaco è testimonianza dell’impegno dell’Hôtel de Paris per una gastronomia innovativa e di alta qualità”.

Questo arrivo “rafforza la posizione del nostro Resort come destinazione globale per l’arte di vivere e l’alta cucina”, ha affermato Albert Manzone, CEO di Monte Carlo SBM, e per celebrare questo nuovo capitolo nel Principato, Grolet svelerà una creazione esclusiva dedicata al Principe Alberto II, in occasione dell’inaugurazione estiva.

Per Grolet stesso, Monaco “riflette la precisione e l’eccellenza che cerco ogni giorno”, e questo è “il coronamento di 25 anni di passione e dedizione”, e si aggiunge alle precedenti aperture di successo del pasticcere a Parigi, Londra, Saint-Tropez, Val d’Isère e Singapore. Al momento, ancora nessuna apertura italiana in vista.