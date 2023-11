La ricetta del sandwich vegetariano preparato da Alain Ducasse e Cedric Grolet

di Luca Venturino 21 Novembre 2023

Cedric Grolet l’ha fatto di nuovo – anche se, a questo giro, pare abbia scelto un aiuto d’eccezione. D’altro canto, è da ormai qualche mese che il pastry chef francese ha deciso di aprire una finestrella sui suoi laboratori pubblicando, sulla propria vetrina social, dei brevi video in cui prepara dolci e altre bontà insieme ad alcune celebrità: a inizio luglio è stato il turno di Zoe Saldana, che ha per l’appunto inaugurato questo format (se così vogliamo già definirlo), e appena un paio di settimane più tardi è toccato a Chiara Ferragni. Non c’è due senza tre, dicevamo; anche se a questo giro immaginiamo che il “braccio destro”, per così dire, non abbia avuto bisogno di troppe istruzioni per mettersi all’opera: il menu offre un sandwich vegetariano. A preparalo, Cedric Grolet e Alain Ducasse.

Cedric Grolet e Alain Ducasse al lavoro

Il taglio del video è simile ai due già citati: camera fissa dall’altra parte del bancone, che di tanto in tanto si alterna con inquadrature a plongée direttamente sul piatto; tagli frequenti e dinamici realizzati con l’intento di “saltare” le fasi più ripetitive e noiose (la noia: grande nemica dei social media) della preparazione. Sul menu, come abbiamo accennato in apertura di articolo, c’è un sandwich vegetariano da leccarsi i baffi.

Si prepara il necessario, ci si abbraccia, si stira e si mischia e si intreccia; si affonda un polpastrello nella pasta per saggiare la morbidezza (e anche per togliersi la voglia, diciamoci la verità), si inforna e si procede con il preparare gli ingredienti – con tanto di grattugiata abbondante di tartufo nero: Alain Ducasse e Cedric Grolet non ci fanno – e non si fanno – mancare nulla.

Il risultato, a una manciata di centimetri dall’occhio elettronico della telecamera, fa davvero venire l’acquolina in bocca; con il pane croccante e la salsa che trabocca tra gli ingredienti del ripieno. Giù le mani, però: il primo morso è giustamente riservato a Cedric Grolet e Alain Ducasse, ma il resto è da offrire ai passanti che, come nelle due puntate precedenti, si erano nel frattempo raccolti fuori dal locale (il che fomenta il dubbio a cui abbiamo accennato nelle righe precedenti: è un format ormai rodato e lanciato, o continuano a essere incontri casuali?).

Una domanda, nel frattempo, sorge spontanea: ma lo potremo assaggiare anche noi? “Sandwich vegetariano con Alain Ducasse” ha scritto Cedric Grolet nella didascalia del post. “Fatto con il pane sandwich di segale, e disponibile per l’acquisto da mercoledì 15 novembre!”.