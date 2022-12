lary Blasi ci insegna la ricetta dei cappelletti della nonna

di Manuela Chimera 5 Dicembre 2022

Sul suo account Instagram, tra un impegno di lavoro e l’altro, ecco che in una story, Ilary Blasi si è improvvisata cuoca, mettendosi a fare i cappelletti insieme alla nonna e svelando a tutti la ricetta di famiglia di questa pasta ripiena.

Ilary Blasi e i cappelletti della nonna

Si sa, dopo una separazione o un divorzio, c’è bisogno di cambiare abitudini e di trovare qualcosa a cui dedicarsi. E così Ilary Blasi per un weekend ha deciso di mettere da parte le frecciatine contro il suo ex, Francesco Totti (che, a proposito, aveva portato Noemi Bocchi, la sua nuova compagna, a cena nello stesso ristorante dove aveva chiesto a Ilary di sposarlo), ed è andata a casa della nonna Marcella di 91 anni per preparare insieme a lei i cappelletti.

Forse anche per riprendersi dall’ultimo weekend romantico trascorso in un hotel da 1.600 euro a notte (qualcuno dice anche 5mila euro a notte) insieme a quello che si vocifera sia il suo nuovo amore, tal Bastian, ecco che Ilary ci si è messa d’impegno in cucina insieme alla nonna Marcella per creare una serie di cappelletti homemade che renderebbe orgoglioso tutto lo spirito delle non-massaie presente in noi: erano tutti deliziosamente e assolutamente irregolari.

Comunque sia, nel video si vedeva Ilary mettercisi d’impegno. La nonna Marcella impastava la pasta, mentre Ilary si è concentrata sul ripieno di carne e uova. Ilary ha poi svelato che nella ricetta ci andavano anche uova, farina e noce moscata. Ok, quindi nessun ingrediente segreto in pratica. Una volta finito di preparare pasta e ripieno, è arrivato il momento di chiudere i cappelletti, cosa in cui Ilary si è dovuta concentrare parecchio.

Qualcuno si è chiesto se Ilary abbia mai preparato i cappelletti fatti in casa a Totti o se questa improvvisa smania di cucina sia dovuta al fatto che, magari, voglia stupire con i suoi manicaretti l’attuale compagno, l’imprenditore tedesco Bastian (di cui al momento si sa ben poco).

Imprenditore che, fra l’altro, è spiccato per la sua assenza durante il pranzo di famiglia che Ilary ha organizzato in un ristorante di Marino, in provincia di Roma (pranzo ben documentato da Ilary che su Instagram ha provveduto sia a riprendere il locale che poi la sua famiglia seduta a tavola). Probabilmente Bastian non era presente all’Osteria della Stazione perché ancora non è stato presentato ufficialmente alla famiglia. Che Ilary stia aspettando, forse, Natale per farlo?