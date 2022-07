Las Vegas: Chris Santos aprirà il nuovo ristorante Stanton Social Prime al Cesars Palace

di Manuela 19 Luglio 2022

Nuova apertura al Cesars Palace di Las Vegas: qui aprirà i battenti il nuovo ristorante Stanton Social Prime di Chris Santos, chef e star del famoso cooking show americano Chopped.

Chef, ristoratore e autore di cucina, Chris Santos è noto non solo per essere uno dei giudici ricorrenti di Chopped, ma anche per il suo ristorante Stanton Social di New York. Già qui lo chef, pur mantenendo intatta la presenza di carni di prima qualità nel suo menu, aveva deciso di declinare il locale in una versione più condivisibile in modo da rendere i commensali più attivi che mai.

E adesso arriva la versione di Las Vegas, Stanton Social Prime. Il locale dovrebbe essere inaugurato entro la fine del 2022 e già si sa che nel menu saranno presenti alcuni dei piatti originali che hanno reso così popolare il ristorante originario della Grande Mela. Tuttavia ancora non si sa di quali piatti sarà composto effettivamente il menu: verrà rivelato solo in un altro momento.

Lo Stanton Social Prime sorgerà accanto ad altri celebri ristoranti già presenti nel Cesars Palace: qui, infatti, abbiamo anche il Guy Savoy e il più recente Amalfi di Bobby Flay. Senza dimenticare, poi, che qui a Las Vegas ci sono anche i locali di Gordon Ramsay.