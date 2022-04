Lasagne al ragù di Bontal e Arte Gastronomica: richiamo per rischio fisico

di Manuela 26 Aprile 2022

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov (dopo quello delle Mandorle sgusciate di Ciavolino): sono stati ritirati dal commercio lotti delle Lasagne al ragù di Bontal e delle Lasagne al ragù di Arte Gastronomica a causa di un rischio fisico. Sul sito la data di pubblicazione delle allerte è quella del 26 aprile 2022, mentre sugli avvisi di richiamo veri e propri la data effettiva dei controlli è quella del 22 aprile 2022.

In tutti i richiami, il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è sempre IT 1784 L CE, mentre il nome del produttore è Piatti Freschi Italia spa, con sede dello stabilimento i via Silvio pellico 8 a Trezzo sull’Adda (MI).

Qui di seguito trovate la denominazione di vendita esatta, il marchio del prodotto, il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, il numero del lotto di produzione, la data di scadenza o termine minimo di conservazione e l’unità di vendita dei prodotti coinvolti nel richiamo:

Lasagne al ragù di Bontal, prodotto commercializzato per Maxi di Srl in Viale del Lavoro 20 a Belfiore (VR): numero di lotto T902220510, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 10 maggio 2022 e unità di vendita da 1 kg

Lasagne al ragù di Arte Gastronomica, prodotto commercializzato per Piatti Freschi Italia spa: numero di lotto T902220510, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 10 maggio 2022 e unità di vendita da 1 kg

Il motivo del richiamo è un rischio fisico, cioè la possibile presenza di frammenti di plastica. Nelle avvertenze i clienti che hanno già acquistato i numeri di lotto sopra indicati dei prodotti in questione sono pregati di non consumarli e di riportarli presso il punto vendita di acquisto per il rimborso.