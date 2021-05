Latte Candia Alta Digeribilità: richiamo per rischio microbiologico

Nuovo richiamo sul sito Salute.gov: è stato ritirato dal commercio un lotto del Latte Candia Alta Digeribilità a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è di un paio di giorni fa, ma sull’avviso di richiamo la data effettiva dei controlli veri e propri è quella del 10 maggio 2021.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Latte Alta Digeribilità 1% di grassi in bottiglia da 25 cl, mentre il marchio del prodotto è Candia e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Candia Italia S.p.A. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è FR 64-348-100 CE, mentre il nome del produttore è Candia SA, con sede dellos tabilimento in Avenue Marcel Dassault Zone Induspal a Lons.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è 21098 U14, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 5 settembre 2021 e unità di vendita rappresentata dalla bottiglia da 25 cl.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, cioè una contaminazione batterica (l’avviso non specifica di quali batteri si tratti) per un problema di sterilizzazione. Sempre nell’avviso viene specificato che tutto ciò non rappresenta un rischio serio per la salute.

Tuttavia nelle avvertenze i consumatori che abbiano in casa questo specifico lotto del prodotto sono invitati a non utilizzarlo e a restituirlo presso il punto vendita di acquisto. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero verde 800514110, da lunedì a domenica dalle ore 9 alle ore 19.