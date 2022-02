Latte in polvere Alimentum e Elecare di Similac: richiamo per rischio microbiologico

Richiamo sul sito Salute.gov: ritirati lotti del latte in polvere Alimentum e Elecare di Similac a causa di un rischio microbiologico.

di Manuela 23 Febbraio 2022

Nuovo richiamo sul sito Salute.gov: sono stati ritirati dal commercio lotti del latte in polvere Alimentium e Elecare di Similac a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione delle allerte è quella del 23 febbraio 2022, mentre sugli avvisi di richiamo veri e propri la data effettiva dei controlli è quella del 18 febbraio 2022.

In entrambi i richiami, il marchio del prodotto è Similac, mentre il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Abbott srl e il nome del produttore è Abbott Nutrition, con sede dello stabilimento al 901 North Centerville Road a Sturgis, nel Michigan, USA.

I nomi dei prodotti interessati dal richiamo, con annesso lotto di produzione sono:

Alimentum: numero di lotto 29280Z260X, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 1 giugno 2023 e unità di vendita rappresentata dal barattolo in alluminio da 400 grammi

Elecare: numero di lotto 27930Z202X, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 30 settembre 2022 e unità di vendita rappresentata dal barattolo in alluminio da 400 grammi

Il motivo del richiamo, avvenuto a scopo precauzionale e volontario, è un rischio microbiologico. Negli Stati Uniti, infatti, sono stati presentati quattro reclami da parte di consumatori relativi a infezioni da Cronobacter sakazakii o Salmonella Newport in neonati che avevano consumato alimenti in polvere per lattanti prodotti nella suddetta struttura.

Nelle avvertenze si raccomanda di non utilizzare le confezioni dei suddetti prodotti con scadenza con date a partire dal 1 aprile 2022 o date successive.