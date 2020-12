Latte intero UHT – Milbona: richiamo per rischio microbiologico

E’ stato diramato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov: un lotto del Latte intero UHT di Milbona è stato richiamato a causa di un rischio microbiologico. Sul sito l’allerta è stata pubblicata in data 30 novembre 2020, ma l’avviso di richiamo vero e proprio riporta la data del 25 novembre 2020.

La denominazione di vendita esatta del prodotto ritirato è Latte intero UHT, il marchio del prodotto è Milbona e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Lidl Italia s.r.l. a socio unico. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è FR 38.544.003 CE, mentre il nome del produttore è Candia con sede dello stabilimento in Chemin des Mines 3 Rue de la Convention a Vienne, in Francia.

Il numero del lotto interessato dal richiamo è 20288 (linea di confezionamento 34 e EAN 20036768), quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione dell’11 febbraio 2021 e unità di vendita da 1 litro.

Il motivo del richiamo è indicato come un rischio microbiologico a causa della potenziale perdita di sterilità delle confezioni. Nelle avvertenze si invitano i consumatori a non bere il lotto sopra indicato e a riportarlo presso il punto vendita di acquisto per richiedere il rimborso, anche in assenza di scontrino. Viene poi precisato che il prodotto è stato distribuito in un numero limitato di punti vendita nel Nord Italia.