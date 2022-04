Latte o non latte? Alpro cerca di aggirare le norme UE

In un linea di prodotti Alpro a base di avena - disponibile in versione classico e light - l'azienda ha messo sulle confezioni la scritta "Questo non è lat*e".

di Marco Locatelli 14 Aprile 2022

Nei Paesi Ue i produttori di bevande vegetali non possono più riportare in etichetta la parola “latte” per evitare di trarre in inganno i consumatori, visto che – in effetti – non si tratta di prodotti di origine lattiero-casearia. Quindi non si tratta di latte in senso stretto. Tuttavia l’azienda belga Alpro ha trovato un trucchetto per aggirare le norme, senza però violarle.

In un linea di prodotti Alpro a base di avena – disponibile in versione classico e light – l’azienda ha messo sulle confezioni la scritta “Questo non è lat*e”, come si può vedere dal post qui sotto. Più in basso, ovviamente, non poteva mancare la scritta “bevanda 100% vegetale gusto latte” e la parola avena nell’angolo in basso a sinistra.

UE: non puoi scrivere che è latte se il prodotto non è di origine animaleAlpro: ok, posso scrivere che è una bevanda… Posted by Roberto Altavilla on Sunday, April 10, 2022

Una trovata di marketing decisamente originale e che ha cominciato a rimbalzare sui social. Resta tuttavia il fatto che gli acquirenti meno attenti potrebbero trovarsi un po’ spiazzati di fronte ad una confezione del genere.

Secondo un rapporto di Everli, tra l’altro, il latte vegetale sta conquistando via via sempre più spazio nelle case degli italiani: uno so dieci lo preferisce a quello tradizionale.