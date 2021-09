di Manuela 9 Settembre 2021

È stato pubblicato un maxi richiamo sul sito Salute.gov: sono stati ritirati dal commercio lotti del Latte parzialmente scremato a marchi diversi a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione delle allerte è quella del 9 settembre 2021, mentre sugli avvisi di richiamo veri e propri non viene riportata la data effettiva dei controlli.

In tutti i richiami, il nome commerciale del prodotto è sempre Latte fresco pastorizzato parzialmente scremato, mentre il nome o ragione sociale dell’OSA con cui il prodotto è commercializzato è Latte Vivo srl, con sede dello stabilimento in via Lombardia 2 a Tavagnacco (UD). Anche il marchio di identificazione dello stabilimento è sempre IT 06 33 CE.

Qui di seguito trovate i nomi dei marchi del prodotto coinvolti nel richiamo, il numero del lotto di produzione, la data di scadenza o il termine minimo di conservazione e l’unità di vendita:

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, cioè la presunta presenza di sostanze inibenti (nell’avviso di richiamo non viene specificato il nome di tali sostanze). Nelle avvertenze i consumatori sono pregati di non utilizzare o vendere i numeri di lotto sopra indicati.