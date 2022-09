“Latte” vegano: Nestlé si butterà sul mercato entro la fine dell’anno

di Luca Venturino 13 Settembre 2022

Nestlé ha di recente annunciato di aver intrapreso un percorso di collaborazione con Perfect Day, startup specializzata nella produzione di proteine vegetali, mirato allo sviluppo di prodotti realizzate con latticini non-animali – o, in altre parole, in “latte” vegano. Secondo quanto lasciato trapelare, il primo prodotto approderà in alcuni negozi selezionati entro la fine dell’anno e conterrà proteine vegetali apparentemente identiche a quelle presenti nel latte vaccino, oltre a offrire gli stessi benefici nutrizionali e funzionali dei latticini tradizionali.

Secondo Nestlé, i prodotti lattiero-caseari sono una parte essenziale del suo portafoglio di prodotti, ma l’intenzione per il futuro è quella di esplorare soluzioni più sostenibili: “In quanto prima azienda alimentare al mondo” ha commentato Heike Steiling, capo del Centro di sviluppo Nestlé per i prodotti lattiero-caseari “fornire cibi e bevande che fanno bene alle persone e al pianeta è una priorità”. La stessa Nestlé, infine, ha voluto sottolineare come la collaborazione con Perfect Day vada di fatto a integrarsi con successo nei suoi già numerosi investimenti in alternative alla carne e ai prodotti lattiero-caseari.

“Siamo entusiasti di mettere a punto i primi prodotti a base di proteine ​​del latte senza animali di Nestlé attraverso il nostro acceleratore di ricerca e sviluppo statunitense” ha affermato Joanna Yarbrough, capo del settore di Ricerca e Sviluppo. “Anche se questa categoria è ancora molto giovane, sappiamo che i consumatori sono alla ricerca di prodotti che abbiano un impatto ambientale ridotto e stiamo valutando questa strada come un’opportunità di crescita futura per la nostra attività”.