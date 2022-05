Latteria Valcontadino di Ciresa: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela 11 Maggio 2022

Ancora un richiamo sul sito Saute.gov: dopo quello dei Wurstel Polli di Fiorucci, ecco che è stato ritirato dal commercio anche un lotto della Latteria Valcontadino di Ciresa a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 10 maggio 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 6 maggio 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Latteria Valcontadino, mentre il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è 03 165. Invece, sia il marchio del prodotto che il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il nome del produttore è sempre Ciresa srl, quello con sede dello stabilimento in via Vittorio Emanuele II a Introbio.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è 4027, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 18 giugno 2022 e del 1 luglio 2022. L’unità di vendita è rappresentata dalla forma intera non confezionata, del peso circa di 7 kg.

Il motivo del richiamo è un rischo microbiologico, cioè la sospetta presenza di Listeria monocytogenes. Nelle avvertenze i clienti che hanno già acquistato il lotto sopra indicato del prodotto in questione sono pregati di non consumarlo e di restituirlo presso il punto vendita. L’azienda si scusa, poi, per i disagi provocati, collegati a cause non dipendenti dalla loro volontà.