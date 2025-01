L’Austria ha un nuovo tre stelle Michelin: ecco chi è

Questo 2025 è un anno importantissimo per l’Austria gourmet: è dal 2009 infatti che la Michelin non produce una guida dedicata, coprendo solo le città di Vienna e di Salisburgo, ma dall’anno scorso gli ispettori sono ritornati ad esplorarne approfonditamente i nove land, individuando anche un nuovo tristellato, Steirereck im Stadtpark nella capitale.

L’Austria secondo Michelin

“L’Austria ha sviluppato un vivace panorama ristorativo, caratterizzato da tradizione e innovazione. Siamo tutti lieti di poter presentare una selezione di varietà e interesse eccezionali”. Questo il commento di Gwendall Poullennec, direttore internazionale delle guide Michelin, e se anche lui non trova nulla di più interessante di “tradizione e innovazione” per raccontare una scena gastronomica, siamo messi malino. Dati alla mano, la ristorazione austriaca si è guadagnata 82 stelle, 43 Bib Gourmands, che premiano le insegne dal buon rapporto qualità/prezzo, e 33 stelle verdi, che evidenziano quei locali che mettono in atto pratiche sostenibili.

Il nuovo tristellato

Ma il vero protagonista di questa presentazione è Steirereck im Stadtpark, il nuovo tre stelle Michelin d’Austria. Anche lui a Vienna come l’altro tristellato Amador, si era guadagnato le due stelle nella guida cittadina, e quest’anno ha fatto il grande salto. Il ristorante è la creatura del patron Heinz Reitbauer e della sua personalissima idea di cucina locale essenziale e materica, a cui lo chef Michael Bauböck dà vita: “una cucina fresca e leggera, con un’eleganza e complessità impressionanti”, secondo gli ispettori gommati.

Particolarmente apprezzata la scelta di non impiegare materie prime di lusso, dando lustro alle produzioni locali e a ingredienti sulla carta meno nobili, come nelle frattaglie di vitello con gnocchi e maggiorana, omaggio al tipico Beuschel austriaco, sorta di ragù di quinto quarto. Allo Steirereck troverete due menu degustazione, da 6 o 7 portate a 225 o 245 euro, con la possibilità di un percorso di abbinamento vini con altrettanti calici (a 105 o 120 euro), curato dal sommelier René Antrag.