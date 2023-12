Lavare le patate nella lavastoviglie, o “perché TikTok non smette mai di stupirci”

Sarà pur vero che dietro ogni innovazione degna di questo nome c’è sempre un genio che viene puntualmente additato come lo scemo del villaggio, ma ci perdonerete se a questo giro ci concediamo un poco di scetticismo. Puntiamo – ancora una volta, già – lo sguardo verso TikTok, verace vetrina dell’umanità contemporanea, specchio di creatività e follia, passerella di ambiziosi concorrenti per il Premio Darwin: qualcuno, per farvela breve, ha pensato che per lavare le patate la lavastoviglie funziona proprio bene. Oh, e naturalmente ha registrato e pubblicato il tutto. Non sarebbe TikTok, altrimenti.

Il nostro futuro premio Nobel si chiama @bengiusd, abita nella terra a stelle e strisce dall’altra parte dell’Oceano Atlantico e ha deciso di mettere al corrente il mondo del suo grande segreto per pura generosità. D’altro canto, lavare le patate nella lavastoviglie è di gran lunga il metodo più efficace e veloce per prepararsi a pasti impegnativi come quello del Ringraziamento o di Natale.

Patate nella lavastoviglie: un segreto di famiglia

Ehi, a onore del vero è difficile dargli torto – di certo buttare le patate nella lavastoviglie e attendere che la macchina faccia il suo lavoro è nettamente più veloce che pulirle a mano. “È super veloce” commenta entusiasta una giovane donna nel video, con ogni probabilità la sorella o una cugina del nostro protagonista. Il trucco, a quanto pare, sta nell’impostare la lavastoviglie per il solo risciacquo, senza sapone. Risultato garantito: i nostri eroi promettono che è possibile lavare fino a tre sacchi di patate contemporaneamente. Wow, sembra quasi di essere in una specie di televendita.

Il video, manco a dirlo, è naturalmente diventato virale, e ha già collezionato più di tre milioni di visualizzazioni e centinaia di commenti – di cui la stragrande maggioranza boccia nettamente la trovata.

“Il modo più veloce per preparare purè di patate aromatizzato con prodotti chimici” ha detto un utente. ““Il detersivo si infila ovunque donando permeabilità intestinale a tutta la famiglia. Ottimo lavoro” ha spiegato un secondo. “Questo è il motivo per cui non mangio a casa di altre persone” ha aggiunto una terza.

Difficile dare loro torto – e questo nonostante i nostri protagonisti si siano premurati di dimostrare la loro attenzione nell’impostare la lavastoviglie per il solo risciacquo. Insomma, in definitiva pare che il mondo non sia ancora pronto per questo spericolato salto innovativo; ma d’altro canto nulla ci vieta di attendere con trepidazione la prossima trovata di TikTok – tipo pelare le patate buttandole in lavatrice.