Lavazza avverte: “il prezzo del caffè è al limite”

Non che avessimo dubbi al riguardo, ma dal settore del caffè non sembra ci saranno buone notizie a breve o medio termine. A confermarlo c’è anche l’autorevole parere di Antonio Baravalle, amministratore delegato di Lavazza, secondo cui i prezzi della tazzina hanno raggiunto il limite di sopportazione per il cliente finale, e l’unica prospettiva realistica all’orizzonte è un crollo dei consumi.

Le dichiarazioni di Baravalle

“Quando vedo tre, quattro sterline per un espresso a Londra, o otto per un cappuccino a New York… vedo il limite. È come quando vedi la Borsa di New York salire, salire, salire, salire e pensi che prima o poi crollerà”: questo il punto di vista -decisamente cosmopolita- del top manager del gigante del caffè torinese, intervistato dal Financial Times.

“L’aumento dei prezzi del caffè -ha spiegato Baravalle- è stato in parte guidato dalla speculazione del mercato e dalle limitazioni dell’offerta dovute ai cambiamenti climatici. Questi ultimi, infatti, saranno un problema per il nostro settore nel medio-lungo termine”.

Speculazioni, climate change e, ora anche i dazi di Trump che stanno creando ulteriore scompiglio in un mercato complesso e già profondamente in crisi, e il solo timore che il Presidente degli Stati Uniti desse seguito alle sue minacce ha fatto crollare il prezzo dei futures dell’Arabica dalla cifra record di 4,39 dollari alla libbra dello scorso febbraio ai 3,45 di questo mese.

La soluzione? Per l’AD di Lavazza, la cui previsione è che le vendite di caffè “diminuiranno ulteriormente nel 2025”, bisogna tenere duro e investire, senza ridurre “forza lavoro e nemmeno gli sforzi di marketing e ricerca per tagliare i costi”.

Per i dazi, d’altronde, la strategia è già in atto: portare negli USA tutta la produzione di caffè necessaria per quel mercato, con buona pace della forza lavoro in Italia: un progetto per cui ci vorranno ancora “due anni per costruire capacità produttiva aggiuntiva negli Stati Uniti per la crescita nel mercato nord americano”.