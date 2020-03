Lavazza dona 10 milioni a ospedali e scuole per il Coronavirus

Lavazza ha deciso di donare 10 milioni di euro a ospedali, scuole e fasce bisognose per aiutare durante l’emergenza Coronavirus. Il gruppo, tramite una nota informativa, ha fatto sapere di volersi impegnare concretamente: dando un contributo immediato si può fare in modo di uscire più velocemente dall’emergenza e far ripartire l’Italia. Inoltre in questo modo si lancia anche un messaggio positivo.

Di questi 10 milioni, 6 saranno destinati alla Regione Piemonte: grazie alla raccolta fondi “Iocisono”, sarà possibile acquistare tutto quanto è necessario per sostenere ospedali, strutture sanitarie e personale medico e sanitario che sta cercando di fronteggiare la difficile situazione.

Altri 3 milioni di euro, invece, saranno devoluto alla Fondazione La Stampa – Specchio dei tempi, la quale si è attivata già da un po’ in tre diversi settori:

donare agli ospedali nuove apparecchiature e materiale sanitario per rinforzare terapie intensive e pronto soccorso

fornire kit igienizzanti gratuiti alle scuole di Torino (quelle che ne faranno richiesta)

aiutare gli anziani in difficoltà fisiche ed economiche per quanto riguarda la consegna di generi di prima necessità

Il restante milione di euro, infine, verrà devoluto a enti e associazioni che sono attive in Piemonte e che aiutano a sostenere le fasce più deboli e disagiate della popolazione.