Lavazza è diventata partner ufficiale di Disneyland Paris

di Luca Venturino 2 Gennaio 2023

D’ora in avanti il caffè in quel di Disneyland Paris avrà un inconfondibile gusto sabaudo: il Gruppo Lavazza ha di fatto appena siglato un accordo dalla durata complessiva di cinque anni per diventare il partner ufficiale dell’iconico parco a tema nella capitale francese. L’annuncio è arrivato direttamente dall’azienda piemontese, che ha sottolineato come l’accordo di partnership in questione vedrà i prodotti Lavazza, tra cui naturalmente anche Carte Noire e La Reserva de ¡Tierra!, disponibili per l’acquisto nei numerosi punti vendita del parco. Attenzione, però, perché non si tratterà semplicemente di una semplice galleria dei prodotti che già conosciamo e che già sono disponibili al pubblico: stando a quanto lasciato trapelare, infatti, il Gruppo Lavazza è al lavoro con gli chef di Disneyland Paris anche per sviluppare ricette e sorprese esclusive.

Lavazza e Disneyland Paris: i dettagli dell’accordo

Com’è naturale quando si tratta di accordi di questa natura e di questa portata, le parti coinvolte dovranno per di più collaborare insieme per la realizzazione di campagne di marketing e di comunicazione che avranno risonanza in tutta Europa con l’obiettivo di – e qui citiamo direttamente – “mostrare l’ottimismo, la spontaneità e la creatività che caratterizzano le due società”.

I nostri lettori più attenti avranno senz’altro notato che l’accordo con il celeberrimo parco a tema parigino non è affatto l’unico colpo messo a segno dall’azienda torinese in quel d’Oltralpe: poco più di un mesetto fa, infatti, vi raccontammo di come il Gruppo Lavazza avesse preso di mira la MaxiCoffe, società di origine per l’appunto francese attiva nel settore del caffè che attualmente offre circa ottomila prodotti tra più di 350 marchi accompagnati da una vasta gamma di macchine, caffetterie e accessori naturalmente inerenti al mondo della torrefazione.

Il colpo in questione è stato presentato dallo stesso Giuseppe Lavazza, vicepresidente dell’omonimo Gruppo, come perfettamente in linea con gli obiettivi dichiarati dall’azienda torinese, che punta a rafforzare sensibilmente la propria presenza nel contesto dell’e-commerce e della vendita al dettaglio in Francia.

Con un fatturato in costante crescita, tanto che l’esercizio 2021 è stato chiuso mettendo a segno una ottima performance (in aumento del 10% rispetto all’anno precedente e con un valore economico complessivo riportato sui 2.308 miliardi di euro), viene da pensare che le munizioni per chiudere accordi e colpi del genere non manchino affatto. Occorre notare, infine, che la sopracitata nuova partnership con Disneyland Paris va di fatto a combaciare con quanto delineato con il business plan – un rafforzamento della presenza internazionale, per l’appunto -: una coincidenza che non può essere ignorata.