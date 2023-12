Lavazza fa shopping in Scozia acquisendo SV24-7, specializzata nella distribuzione automatica

È tempo di shopping di Natale in casa Lavazza: la torrefazione torinese alza lo sguardo a scavalcare la Manica e annuncia in termini ufficiali l’acquisizione di SV24-7 Vending (Stirlingshire Vending), azienda scozzese specializzata nel settore della distribuzione automatica che ha sede in quel di Alloa, capoluogo del Clackmannanshire, sulla riva nord del fiume Forth.

Un tassello che, nel caso del Gruppo Lavazza, di fatto va inserirsi in un più ampio mosaico che svela la volontà dell’azienda torinese di espandere la propria influenza nel mercato globale, diversificando il proprio business e allo stesso tempo continuando a costruire su di un percorso di crescita internazionale che già lo scorso anno ha portato all’acquisizione della francese MaxiCoffee e della partnership con Everstone per una espansione nel florido mercato indiano.

Lavazza acquisisce SV24-7: tutti i dettagli dell’operazione

La scozzese SV24-7 è, come accennato in apertura di articolo, un’azienda a conduzione familiare che può vantare più di sessant’anni di esperienza nel settore della distribuzione automatica; e che ha impostato la propria offerta declinandola in servizi attivi nel segmento ocs e nella gestione integrata di Micro Market.

È bene notare, stando a quanto lasciato trapelare, che proprio questo ultimo ambito rappresenta un particolare punto di interesse per il Gruppo Lavazza Professional in quanto, anche e soprattutto a causa della recente e netta affermazione della forma di lavoro ibrido, sta vivendo un periodo di forte espansione in terra britannica.

Le parti coinvolte non hanno tuttavia voluto lasciare trapelare alla stampa i dettagli finanziari dell’operazione, ma è possibile valutare l’acquisizione come una mossa strategica che può avvicinare il Gruppo Lavazza al suo obiettivo dichiarato di raggiungere i quattro miliardi di ricavi nel prossimo decennio.

“Accogliendo un fornitore così affermato e rispettabile nella famiglia Lavazza Professional, possiamo continuare a fornire una soluzione “one-stop-shop” per macchine, bevande, snack e servizio eccezionale ai clienti nella cintura centrale della Scozia; da Glasgow a Edimburgo, a Tayside e tutto ciò che sta nel mezzo” ha commentato Ken MacIsaac, business leader del ramo britannico di Lavazza Professional. “I cambiamenti sono stati ben accolti e non vediamo l’ora di sfruttare le opportunità che l’acquisizione presenta”.

Un entusiasmo che è condiviso anche dalla parte acquisita. “Nel corso degli anni, abbiamo costruito la nostra attività fornendo ai nostri clienti le soluzioni di vendita più efficaci, sostenute dal nostro impegno per l’eccellenza del servizio e da un portafoglio di prodotti su misura specificamente per le esigenze di ciascuno” ha spiegato Fiona Chambers, ormai ex direttrice di SV24-7. “Abbiamo costruito forti rapporti con i nostri clienti negli ultimi 11 anni, quindi poiché entrambe le aziende condividono gli stessi valori, è stato un passo logico per noi spostare l’operazione quando si è presentata l’opportunità.”