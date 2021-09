di Manuela 23 Settembre 2021

Dopo l’apertura del suo primo flagship store a Londra, ecco che Lavazza si prepara ad espandere ancora di più la sua presenza in Cina grazie alla società di ristorazione Yum China: entro il 2025 è prevista l’apertura di 1.000 store.

Nella joint venture di Luigi Lavazza S.p.A. e Yum China Holdings Inc è previsto un investimento iniziale di 200 milioni di dollari, utili per finanziare la crescita futura.

Inoltre la join venture instaruata a inizio 2020 dovrebbe diventare anche il distributore esclusivo di Lavazza in Cina.

Grazie a questa collaborazione, nell’aprile 2020 Lavazza aveva inaugurato a Shanghai il suo primo flagship store cinese. Da allora Lavazza aveva poi aperto altri 20 store o più in Cina, suddivisi fra le città di Pechino, Shangahi, Guangzhou e Hangzhou.

Antonio Baravalle, CEO del Gruppo Lavazza, ha fatto sapere che Yum China, il più importante operatore cinese nel settore della ristorazione, è il partner perfetto per fare crescere il brand Lavazza nel mercato cinese. Inoltre l’azienda ritiene che Lavazza sia un marchio premium ideale per permettere a Yum China di consolidarsi nel settore del caffè. E si dichiara entusiasta di collaborare con Yum China in quanto, secondo il CEO, “Il settore del caffè in Cina presenta un enorme potenziale, ci sono vaste zone ancora inesplorate”.