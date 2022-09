Lavoro: il produttore di yogurt Siggi’s paga 50 mila euro per trasferirsi in Islanda

Siggi's, azienda di yogurt, ha pubblicato un'offerta di lavoro piuttosto particolare: trasferirsi in Islanda per 50 mila euro.

di Luca Venturino 27 Settembre 2022

Cinquantamila euro per trasferirsi in Islanda, lavorare quattro giorni a settimana e vivere in maniera semplice. Vi sembra troppo bello per essere vero? Eppure è esattamente ciò che propone Siggi’s, azienda lattiero-casearia che produce yogurt in stile islandese, attualmente alla ricerca di un freelance che occupi la posizione di Chief Simplicity Offi-skyr. “Gli ultimi anni hanno incoraggiato le persone a ridefinire ciò che apprezzano di più” si legge nell’annuncio di lavoro. “Questo cambiamento culturale è radicato nell’idea di libertà e flessibilità. Di conseguenza, molti cercano uno stile di vita più semplice, incluso trasferirsi fuori dalle grandi città o dare priorità al lavoro a distanza”.

C’è da dire che l’offerta è davvero allettante: il vostro compito principale sarebbe quello di “portare in primo piano l’aspetto di una vita semplice” individuando i modi migliori per seguire questo stile di vita e documentandoli con fotografie, brevi video e via dicendo. Tra le altre mansioni segnaliamo la creazione di contenuti per i canali social dell’azienda, il suggerire nuovi gusti di yogurt prendendo ispirazione alla cucina tradizionale islandese – un aspetto che per ovvie ragioni necessita di una certa inclinazione all’essere golosi – e il documentare l’esplorazione delle cascate, dei ghiacciai, dell’aurora boreale e delle altre meraviglie che popolano la natura islandese.

Nessun curriculum da venti pagine o follower a sei cifre su Linkedin: ai candidati serve un passaporto valido, forti capacità di scrittura e fotografia e “il desiderio di vivere una vita semplice”. Personalmente partirei domattina, anche se il tutto è ancora in ballottaggio con l’essere gestore di pub e re di una remota isola inglese.