Le bevande a base di latte sono così piene di zucchero da meritarsi una sugar tax?

La risposta del Regno Unito sembra essere: yes, indeed. Per far fronte all’epidemia di obesità soprattutto fra i più piccoli, il concilio inglese della Local Government Association (LGA) ha proposto un’imposta sui milkshake. La strategia è colpirne tanti (frullati, frappuccini, caffè aromatizzati) per puntare a uno: il temutissimo zucchero.

Obesità infantile

Il drastico intervento si colloca all’interno di una misura più estesa e mirata a diminuire i tassi di obesità infantile. Nel Regno Unito la situazione è a dir poco allarmante: nel biennio 2022/23 la percentuale di bambini obesi è salita vertiginosamente. Anche, purtroppo, fra i più piccoli: ad aumentare è proprio la fascia 4-5 anni, dal 9.2% al 9.6%. Leggera diminuzione invece per la fascia 10-11 anni, che comunque si mantiene a un impressionante 22.1%.

Le statistiche pubblicate dal National Child Measurement Programme for England hanno dimostrato anche altro. Ossia quanto il livello di reddito aka la povertà incida sulla salute dei bambini. L’obesità sceglie con cura le sue vittime fra le fasce meno abbienti, con incidenza quasi doppia nelle aree più degradate per mancanza di accesso a cibo fresco, sano e nutriente.

Dov’è lo zucchero?

Non solo in snack, biscotti, merendine industriali, che comunque sono incluse nella proposta di sugar tax. Gran parte dello zucchero “nascosto” starebbe nelle bevande a base di latte, compresi frullati e frappè preparati, milkshake, caffè aromatizzati e quant’altro. Almeno, questo è il punto di vista della Local Government Association, che ha chiesto al governo più manovra di controllo nei confronti delle imposte relative ai soft drink.

I derivati di questo settore della tassazione dal 2018 a oggi corrispondono a 1.9 miliardi di sterline. Che sono tanti, ma il problema è come vengono spesi. Male, secondo la LGA, perché da un po’ di tempo i fondi non vengono più stanziati per le misure di prevenzione dell’obesità infantile, ad esempio educazione alimentare e attività fisica. L’associazione pertanto chiede all’industria di limitare le quantità di zucchero, e urge il governo a estendere l’imposta ai drink a base latte tanto amati dai bambini.

Funzionerà? I cambiamenti in manifattura, spesa e comportamento alimentare sono inevitabilmente lentissimi. Occorre piuttosto partire dall’educazione, e soprattutto partire dai bambini. Perché a volte il peggior nemico della salute non è tanto lo zucchero nel caffè latte, quanto chi promuove cattive pratiche in famiglia per ignoranza, disinteresse e/o una concezione completamente sballata sull’alimentazione.