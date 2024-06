Le semifinali “in spiaggia” di Pizza Bit Competition prendono il via il 9 luglio

Partito il conto alla rovescia: le semifinali "on the beach" di Pizza Bit Competition inizieranno il 9 luglio in Sicilia.

Grembiule? Pronto. Forni? Già scaldati. Infradito? Indossate. Siamo ormai ben avviati verso le fasi finali di Pizza Bit Competition, la competizione messa a punto per i pizzaioli professionisti che mette in palio l’ambito titolo di Dallagiovanna Pizza Ambassador 2025, che permetterà al vincitore di diventare i volto ufficiale del Molino per il settore pizza in Italia e nel mondo.

Terminata la lunga fase dedicata alle gare regionali l’appuntamento è – come già accennato – in spiaggia: i ventisette pizzaioli selezionati durante le nove gare in giro per tutto lo Stivale saranno divisi in tre batterie secondo la consueta parcellizzazione del nostro Bel Paese – Nord, Sud e Centro.

Il calendario delle semifinali

Pronti via, dunque: il primo appuntamento è previsto per martedì 9 luglio in Sicilia al Lido Le Palme di Catania, che ospiterà la sfida tra i nove semifinalisti provenienti dalle tre selezioni regionali del Sud Italia. Piccola pausa di una settimana, e poi secondo capitolo nelle Marche allo Chalet La Bussola di Civitanova Marche (MC), dove gareggeranno i nove semifinalisti del Centro Italia. Il martedì ancora successivo – il 23, nel caso in cui aveste perso il conto – ci si sposterà invece in Emilia-Romagna al Fantini Club di Cervia (RA) per la gara tra i nove concorrenti del Nord Italia.

L’oggetto della sfida sarà la realizzazione della Pizza Classica al Piatto, che verrà puntualmente valutata da una giuria composta da esperti del settore, blogger e giornalisti, che si occuperanno di prendere in analisi tanto la tonda preparata quanto le doti comunicative dei concorrenti. Vale la pena notare, poi, che in occasioni delle tre semifinali la giuria tecnica sarà affiancata anche da una giuria popolare.

L’idea dietro Pizza Bit Competition, dicevamo, è quello di fare gareggiare tra loro i migliori pizzaioli d’Italia: noi di Dissapore, come al solito, saremo presenti come media partner; mentre l’inizio delle semifinali registra anche l’ingresso tra i partner di Moretti Forni e di RDS 100% Grandi Successi.

L’elenco dei semifinalisti e l’ordine di gara

Bando alle ciance, dunque: di seguito una breve lista dei pizzaioli professionisti che nelle prossime settimane si contenderanno il titolo di Dallagiovanna Pizza Ambassador 2025.