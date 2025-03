Le uova in America toccano i 5 dollari, e non era mai successo prima

La questione dell’escalation dei prezzi delle uova negli Stati Uniti è molto più complicata di quanto sembri. Elemento base della dieti degli americani, i loro continui aumenti sono iniziati alla fine del 2024 e ora hanno toccato quota +53%, causando reazioni scomposte da parte dei consumatori come il furto di 100 mila uova da un camion lo scorso febbraio, manco si trattasse di pietre preziose.

L’andamento del loro prezzo, così come quello della benzina, è un benchmark importante dell’andamento dei prezzi. Trump dà tutte le colpe al suo predecessore Biden, ma la situazione non è di così facile interpretazione come The Donald vuole far credere, e non si tratta “solo” di aumenti dovuti al calo della produzione a causa degli oltre 120 milioni di abbattimenti di polli dovuti all’influenza aviaria

Un’analisi su Econlib spiega come ci siano molte più variabili, che stanno sfidando anche le più elementari leggi di mercato.

I prezzi aumentano, ma non abbastanza?

A quanto pare i prezzi delle uova aumentano, ma non così tanto da scoraggiarne l’acquisto. Anzi, gli americani cercano di tutelarsi comprandone sempre di più, e questo ha portato alcune catene di negozi come Kroger, Walmart, Trader Joe’s e Costco a limitare la quantità acquistabile a testa a una dozzina. Un vero e proprio razionamento insomma, un concetto che ben poco ha a che fare col mercato libero.

I rivenditori ci perdono

Al pubblico che percepisce gli aumenti questa cosa può sfuggire, ma allo stato attuale ogni uovo venduto significa una perdita economica per chi lo vende.

Stando ai dati diffusi dal New York Times e basati sul report della USDA, il prezzo medio di una dozzina di uova all’ingrosso è salito a una media di 7,74 dollari, mentre viene venduta a 4,95.

Perché allora i supermercati non alzano i prezzi di conseguenza? Secondo Econlib, è una questione di reputazione. I rivenditori si trovano a dover scegliere tra perdere soldi o perdere una clientela che li accuserebbe di speculazione a fronte di aumenti pure giustificati. Un investimento di circa 3 dollari a dozzina che sembrano ben disposti a fare.

Una situazione che sembra ancora ben lungi dal vedere una soluzione definitiva all’orizzonte, e talmente complessa da essere riuscita a sovvertire anche le più basilari leggi dell’economia.