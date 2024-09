Lebron James lancia un cognac con uno dei marchi più importanti al mondo

LeBron James è uno di quei giocatori generazionali, che non hanno davvero più nulla da dimostrare sul campo, se non a sé stessi. Prevedibile quindi, come per altri campioni in molte altre discipline, che cerchi affermazione e ulteriori fortune anche al di fuori del campo da gioco, scegliendo di andare sul sicuro, in un ambito in cui non mancano suoi celebri colleghi: quello degli alcolici. Si unisce a giocatori del calibro di Carmelo Anthony, miglior marcatore della storia dei New York Knicks, con la sua cantina “The Seventh Estate”, o l’irrequieto Dennis Rodman, storico rimbalzista dei Chicago Bulls, il cui marchio di vodka “Bad Boy” ha avuto -prevedibilmente- vita breve. “King James” unisce le forze con Hennessy, primo produttore mondiale di Cognac, per un’edizione speciale del distillato.

L’edizione speciale

Sono due i Cognac che porteranno l’effige di “The Chosen One”: un VS, cognac in cui l’acquavite più giovane deve avere almeno due anni e mezzo di invecchiamento in botte, e un VSOP, con minimo quattro anni e mezzo di botte, entrambi in edizione limitata e con etichetta e box caratterizzate da un ritratto di LeBron in tinte arancioni. Anche lo storico logo della casa francese, il “Bras Armé”, braccio che brandisce un’ascia, memoria del retaggio militare del fondatore, si è concesso a una rivisitazione, mischiandosi al tatuaggio della corona simbolo del miglior marcatore NBA di tutti i tempi.

In visita in Francia

Per l’occasione LeBron si è recato in visita in Francia, nei luoghi di produzione del distillato: “da ammiratore di Hennessy e del suo iconico marchio, ho da sempre apprezzato il suo impegno verso la pallacanestro, e il modo in cui celebra l’influenza di questa disciplina dentro e fuori dal campo. Ho avuto la fortuna di visitare la maison in Cognac qualche tempo fa, e vedere la cura e l’abilità impiegate nella creazione di ogni bottiglia è stato incredibile. Questa collaborazione ci permette di condividere l’impegno e il senso di scoperta che creano qualcosa di nuovo ed emozionante di cui tutti possono godere”. Il prezzo delle bottiglie è di circa 40 dollari per il VS e di 140 per il VSOP.