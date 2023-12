La tequila di LeBron James sta per arrivare in Europa

Il marchio di tequila di LeBron James è pronto a fare il suo debutto in Europa: il primo approdo avverrà nel Regno Unito.

C’è chi sostiene che sia (o almeno, che sia stata) la migliore tequila al mondo. LeBron James e il suo partner commerciale, Diego Osorio, hanno annunciato il lancio ufficiale della Lobos 1707 nel contesto europeo, con il primo approdo che avverrà tra gli scaffali di Selfridges, catena di grandi magazzini attiva in quel d’Oltremanica.

La tequila di LeBron James si prepara a saltare il grande stagno tra la terra a stelle e strisce e il Vecchio Continente, in altre parole; con destinazione Regno Unito: stando a quanto lasciato trapelare fino a questo momento il debutto assoluto avverrà nei punti vendita a marchio Selfridges di Londra, Birmingham, Manchester Exchange Square e Manchester Trafford; oltre naturalmente allo store online della catena.

La tequila di LeBron James spicca il salto verso l’Europa

Saranno tre, secondo quanto riportato, le declinazioni della tequila di LeBron James pronte a essere commerciate in Europa: si tratta della Lobos 1707 Reposado Tequila, della Lobos 1707 Joven Tequila e dell’etichetta premium Lobos 1707 Extra Añejo, con prezzi che dovrebbero oscillare tra le 64,99 sterline e le 180.

“È emozionante vedere il nostro branco continuare a crescere man mano che espandiamo la nostra presenza in tutto il mondo” ha commentato a tal proposito LeBron James. “Non vediamo l’ora che le persone nel Regno Unito e in tutto il mondo possano assaggiare il nostro spirito, il migliore della sua categoria”.

Parole, quelle della stella della pallacanestro, che evidentemente fanno riferimento al riconoscimento ottenuto lo scorso anno alla San Francisco World Spirits Competition, importante concorso internazionale di tequila, dove l’etichetta di LeBron James – come accennato in apertura di articolo – sbaragliò la concorrenza battendo anche il marchio dell’ex collega Michael Jordan.

Sarà da vedere, naturalmente, se il peso mediatico del campione dell’NBA sarà forte da queste parti quanto lo è nella terra a stelle strisce: nel relativamente ristretto contesto inglese, tanto per fare un esempio, si troverà probabilmente a doversi confrontare con la tequila recentemente lanciata dal pilota di Formula 1 Lewis Hamilton.

Ma torniamo a noi – Lobos 1707 è realizzato con agave blu Weber al 100% e viene raccolto, distillato e imbottigliato a Jalisco, in Messico. Il prodotto viene dunque invecchiato in botti di quercia bianca americana, quindi rifinito in botti di Sherry Pedro Ximénez secondo il metodo Solera.

La tequila Lobos fece il suo debutto nel mercato statunitense nell’ormai lontano 2020 su iniziativa di Diego Osorio: LeBron James decise poi di investire nell’azienda insieme al suo socio in affari e amico Maverick Carter per cogliere l’occasione di costruire un “marchio forte con una leadership diversificata”.