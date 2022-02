Legumi in scatola: in Italia fatturato da 1 miliardo di euro

Il mercato dei legumi in scatola in Italia vale qualcosa come 1 miliardo di euro, di cui almeno la metà deriva dalle esportazioni.

All’Expo Dubai, l’Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali (il cui acronimo è ANICAV) ha presentato il progetto dal titolo Legumes from Europe (è stato organizzato un evento apposito per l’occasione): qui è stato sottolineato come il mercato dei legumi in scatola valga in Italia 1 miliardo di euro di fatturato, con metà di esso che deriva proprio dalle esportazioni (più precisamente si parla di 550 milioni di euro).

Giovanni De Angelis, direttore generale di ANICAV, ha sottolineato che la domanda mondiale di legumi in scatola italiani è in crescita costante: i consumatori vogliono sempre di più prodotti di grade qualità come quelli delle conserve Made in Italy. Il tutto è raggiungibile, secondo quanto dichiarato da De Angelis, grazie a tre fattori:

metodi di produzione

selezione delle materie prime

tecnologie utilizzate

Ecco dunque che anche all’Expo Dubai verranno messi in primo piano i legumi conservati italiani, alimento che, secondo De Angelis, essendo di qualità e a basso impatto ambientale, deve essere valorizzato, ribadendone le proprietà salutistiche e organolettiche di questo prodotto alla base della Dieta Mediterranea.

Di questo avviso è anche uno studio di inizio 2021 dove veniva sottolineato come coltivare legumi faccia bene all’ambiente e alla salute. E anche all’export, a quanto pare.