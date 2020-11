Leo Messi aprirà un hotel con ristorante sulle stazioni sciistiche catalane

Il calciatore Leo Messi ha deciso di puntare sugli investimenti alberghieri, e annuncia l’apertura di un hotel con ristorante sulle piste della stazione sciistica di Baqueira Beret (Lleida) in Catalogna.

Nonostante non sia di certo il momento migliore per il comparto turistico e ristorativo, sono in molti a continuare a investire: spesso infatti i momenti di crisi sono quelli migliori per spingere sull’acceleratore in attesa di prospettive future migliori.

Così Messi continua il suo percorso all’interno delle strutture ricettive di lusso, frutto di un accordo che ha dal 2017 con il gruppo Majestic e che ha visto, fino a ora, l’apertura di un hotel a Ibiza, di uno a Sitges e un terzo a Mallorca. Ora il calciatore – tra i più celebri del mondo – si lancia sulla neve, con un nuovo albergo del gruppo Majestic (lo stesso che in questi giorni ha ospitato la mega riunione dei ristoratori spagnoli a Barcellona) che inaugurerà a Baqueira il prossimo 4 dicembre.

La struttura, di quattro stelle di categoria superiore, dispone di 141 camere, tra duplex, suite e junior suite, con un arredo in stile alta montagna. Il bar e il ristorante dell’albergo – fanno sapere dalla proprietà – metteranno al centro della proposta gastronomica i prodotti locali, tenendo “in primo piano la proposta après-ski del Bajo Cero Snack Bar”.